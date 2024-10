IMMIGRATION ÉCONOMIQUE : LE CPQ ET DES REPRÉSENTANTS DU MILIEU DES AFFAIRES INVITENT À RECTIFIER LE TIR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - En réaction aux nombreuses annonces improvisées du gouvernement fédéral en matière d'immigration économique, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et des représentants du milieu des affaires s'allient pour démontrer les conséquences démesurées de ces décisions au sein des entreprises. Le gouvernement fédéral doit impérativement changer son approche destructrice envers celles-ci. À l'approche d'une élection fédérale, le CPQ interpelle tous les partis politiques et les invite également à prendre la défense des entrepreneurs québécois et canadiens.

En aussi peu que trois mois, les règles entourant le Programme des travailleurs étrangers temporaires ont subi d'énormes changements tels que :

la révision du seuil maximal de 10 % d'effectifs étrangers pour les postes à bas salaire;

l'abolition du traitement simplifié pour plusieurs professions;

la durée d'embauche réduite à un an;

l'imposition d'un moratoire de six mois sur les postes à bas salaire à Montréal et d'autres zones métropolitaines sauf quelques secteurs exemptés;

l'imposition d'une hausse minimale de 20 % au salaire horaire par rapport au salaire médian (27,47 $ /heure) pour être considéré dans le volet des postes à haut salaire.

Le CPQ et les gens d'affaires demandent au gouvernement fédéral de corriger le tir, car les effets néfastes se font déjà ressentir.

Citations

« Les récentes annonces démontrent que le gouvernement fédéral a abandonné les entreprises. Il fait la sourde oreille au milieu économique et ne réalise pas l'ampleur des dégâts qu'il occasionne sur le terrain. Il ne faudra pas être étonné si l'on assiste au départ d'entreprises ou à la délocalisation de leur production vers les États-Unis. D'autres pourraient être contraints d'augmenter leur prix ou malheureusement, de fermer leur porte. On semble tout faire pour décourager l'entrepreneur qui veut réussir ici, au Québec ou au Canada », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Les récentes décisions du gouvernement fédéral démontrent de l'improvisation. Il y a un an, il nous sollicitait pour participer à ses missions économiques afin de recruter des travailleurs étrangers et voilà qu'il nous demande de réduire le seuil d'effectifs étrangers. Nous avons besoin de stabilité pour assurer la croissance de nos entreprises et ces travailleurs sont essentiels à notre développement, sans compter qu'ils paient des impôts et contribuent à l'économie du pays », explique M. Frédéric Albert, président chez Fredac Corporation.

« En imposant ces nouvelles mesures aux entreprises, le gouvernement empêche les entrepreneurs du Québec à réaliser leur plan d'affaires et à croître. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et spécialisée dans plusieurs domaines est un enjeu crucial dans le contexte économique actuel. Sans la possibilité de pourvoir ces postes avec des travailleurs étrangers spécialisés et formés, les entreprises s'affaibliront devant leurs concurrents mondiaux et la plupart finiront par fermer », ajoute M. Steve Berard, président et propriétaire des Vêtements SP.

« La somme des nouvelles mesures en matière d'immigration compromet l'intégration de nombreux travailleurs étrangers qualifiés, essentiels à la gestion des services publics d'eau et d'assainissement du Québec. Nous demandons d'exclure les métiers de l'eau de ces nouvelles règles, et sollicitons, une fois de plus, des actions concrètes de la part du gouvernement du Québec pour renforcer la mise en place de stratégies de promotion des métiers de l'eau, un domaine essentiel », déclare M. Jean-François Bergeron, président de Nordikeau.

« Depuis 2018, à cause de la pénurie de la main-d'œuvre spécialisée, nous avons dû prendre la décision de recruter à l'international, car nous n'arrivions pas à embaucher des employés pour des postes spécialisés tels que le pliage de précision, la soudure, l'estampage et l'outillage. Après une croissance des affaires, un ajout de nouveaux clients, de l'investissement dans notre équipement et 3 missions de recrutement, nous avons intégré des employés de l'international. Ceux-ci représentent maintenant 18 % de nos employés totaux de l'entreprise. Pour respecter les nouvelles règles des gouvernements, il faudrait remercier 10 employés pour atteindre le seuil maximal de 10 %. Le recrutement d'employés québécois ou canadiens pour les remplacer rapidement avec les mêmes qualifications serait quasi impossible », déclare quant à elle Mme Donna Noble, contrôleur et directrice des ressources humaines chez Matritech.

À propos du CPQ : Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

À propos de Fredac Corporation : Fredac Corp. est une firme d'investissement qui cherche à propulser l'entrepreneuriat québécois en acquérant des entreprises manufacturières existantes pour accélérer leur croissance. Nous sommes actionnaires de trois entreprises, dans trois régions administratives, soit Montérégie, Laval et Centre-du-Québec: Fibrobec, fondée en 1972 et reconnue comme le plus important fabricant de boîtes de camions en fibre de verre au Canada. Laurin, chef de file en matière de conteneurs à déchets et de gestion de matière résiduelle et Industek qui se spécialise dans la fabrication d'équipement de compaction permettant de réduire l'empreinte écologique. Plus de 230 employés collaborent au succès de notre groupe. Fredac occupe le 81e rang du tout récent classement des 300 meilleures PME du Québec du journal Les Affaires.

À propos de SP : Les Vêtements SP se spécialisent dans la fabrication d'uniformes sportifs professionnels et personnalisés, notamment ceux des 32 équipes de la LNH et l'entièreté des équipes de hockey sur glace des Jeux olympiques. Un total de 260 employés contribue au succès de notre entreprise. Nos clients incluent certaines des marques les plus importantes de l'industrie telles que Nike, Adidas, CCM, Bauer et Fanatics.

À propos de Nordikeau : Œuvrant dans le domaine de la gestion de l'eau depuis 1994, le Groupe Nordikeau a été créé pour répondre aux besoins des municipalités, des industries et des entreprises privées en matière de gestion et d'opération des infrastructures de traitement de l'eau. Réputée pour son expertise et son service de qualité supérieure, Nordikeau offre à ses partenaires un service professionnel de haut niveau afin d'assurer et de préserver la qualité de l'eau. L'entreprise est déjà présente dans plus de 450 municipalités du Québec.

À propos de Matritech : Depuis plus de 35 ans, Matritech est un sous-traitant dans le domaine de la fabrication de composantes et d'assemblages métalliques, exigeants et complexes, de moyennes et de grandes séries. Avec un parc de machines de pointe et grâce à ses 120 employés, l'entreprise répond aux exigences les plus élevées de ses clients en termes de qualité, de soutien et de livraison à temps. Ses principaux domaines d'activités comprennent les sports motorisés, le transport terrestre, l'électrification des transports, l'éclairage et le secteur de l'énergie.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (438) 888-3312; Martin Dion, Fredac Corporation, [email protected], Cell. : 514-742-0559; Tania Berlinguette, Directrice exécutive, Vêtements SP, [email protected], Cell. : 450-531-4148; Jean-François Bergeron, Président, Nordikeau, 450-755-0129, [email protected]; Donna Noble, Contrôleur et directrice des ressources humaines, Matritech, [email protected], Cell. : 819-314-3877