Immersion au cœur d'un métier de l'alimentation - Boucher.ère de détail

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) est ravi d'annoncer le lancement d'un documentaire en réalité virtuelle 3D dédié au métier de boucher.ère de détail. Il a également été adapté en réalité augmentée à 360° en 2D afin de le rendre accessible sur toutes les plateformes électroniques. Ce projet novateur a été réalisé en étroite collaboration avec l'organisme Vocatio, la cité des métiers du Québec, et est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Face aux défis persistants liés au recrutement et à la rétention de talents, particulièrement dans le domaine de la boucherie où la pénurie de personnel est criante, cette initiative novatrice vise à apporter un soutien essentiel au secteur en attirant une nouvelle main-d'œuvre diversifiée et inclusive dans les magasins d'alimentation au Québec.

Cette courte vidéo immersive offre une expérience hors du commun, vous plongeant au cœur du métier de boucher.ère de détail au Québec. Elle vous présente de belles opportunités de carrière qu'offre ce domaine tout en approfondissant votre compréhension des déterminants et des particularités de ce milieu de travail incomparable. Ce documentaire vous invite à découvrir le quotidien d'un boucher, ses tâches et ses responsabilités journalières dans l'univers dynamique du secteur alimentaire. Un métier méconnu gratifiant et essentiel qui permet de nourrir les Québécois au quotidien! Cette vidéo ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la main-d'œuvre dans l'industrie des produits alimentaires.

Cliquez ici pour visionner la vidéo en format 360° 2D et utiliser votre souris pour découvrir cet environnement de travail captivant!

Ce projet est offert en tout temps au csmoca.org, ou en réalité virtuelle 3D à l'aide des lunettes Oculus du CSMOCA. Contactez l'équipe pour organiser un atelier dans votre région, nous vous offrirons une expérience mémorable!

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de l'alimentation

Renseignements: Source : Laurence Zert, Directrice générale, CSMOCA, [email protected], (514) 499-1598, poste 1