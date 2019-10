Imaginons L'ESPACE - Soirée Dialogue - Imaginer les activités et services d'un nouveau centre multifonctionnel

BEACONSFIELD, QC, le 9 oct. 2019 /CNW/ - La Soirée Dialogue tenue le 8 octobre a attiré de nombreux résidents et membres d'associations motivés à prendre part aux échanges dans la perspective de développer collectivement les services qui pourraient être offerts au futur centre abritant la bibliothèque et le secteur culturel.

Les participants ont été appelés à imaginer les activités et équipements du centre multifonctionnel selon les cinq thématiques suivantes : l'espace, les services, l'apprentissage et les découvertes, la communauté et les technologies.

« Cette soirée de consultation fait partie de notre démarche participative pour recueillir l'opinion des citoyens en amont des prochaines décisions du Conseil. C'est dans cet esprit de collaboration que notre Ville se veut de concrétiser un projet structurant comme celui-ci afin d'assurer la pérennité des services culturels offerts à la communauté. L'implantation d'un nouveau centre multifonctionnel rapproche les résidents et favorise la vie de quartier. Il s'agit d'un lieu dans lequel la communauté prend racine et que les gens de tout âge apprécient particulièrement. Nous remercions toutes les personnes qui participent si généreusement à ce projet phare », souligne le maire Georges Bourelle.



Pour plus d'information, vous pouvez consulter beaconsfield.ca ou soumettre vos idées par courriel à imagine@beaconsfield.ca

