Imaginons L'ESPACE pour le parc Centennial et la propriété Lord Reading - La démarche citoyenne confirme les besoins et l'importance d'agir

BEACONSFIELD, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le bilan sur l'aménagement et les usages futurs pour le parc Centennial, son édifice et la propriété Lord Reading a permis de déterminer qu'il s'agit d'un site au bord de l'eau au potentiel énorme, dont les citoyens veulent se réapproprier l'usage.

Le rapport du Comité d'orientation sur le projet Imaginons L'ESPACE a été déposé lundi soir au Conseil municipal pour que les élus puissent l'évaluer afin de déterminer les actions découlant des recommandations du Comité.

« Au nom des membres du Conseil et de la population de Beaconsfield, je tiens à remercier le président du comité, le conseiller Robert Mercuri, la conseillère Karen Messier et les neuf résidents qui ont siégé sur le Comité d'orientation ainsi que les 150 personnes qui ont participé aux ateliers créatifs durant l'hiver et le printemps », mentionne d'entrée de jeu le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle.

Le conseiller Robert Mercuri remercie également tous les membres du Comité et les personnes impliquées pour un travail de consultation et de recherche d'idées productif qui a généré des idées intégrant culture, loisirs et nature. « Les gens ont été généreux et ouverts d'esprit au bénéfice de tous. »

« Le premier constat populaire, c'est que le statu quo n'est pas une option. L'état du site dans son ensemble et le désir de la population de profiter de cet endroit magnifique militent pour des décisions et des gestes concrets », ajoute le maire.

La démarche consultative a permis de déterminer que les gens de Beaconsfield adorent ces deux sites qu'ils voudraient voir réunis en un seul. Ils veulent que le parc soit mieux aménagé et accessible pour des activités l'année durant. Ils souhaitent que les espaces de stationnement soient regroupés près du boulevard Beaconsfield et que les espaces verts soient ainsi agrandis tout en demeurant accessibles.

Les consultations démontrent aussi que les jeux pour enfants doivent être remplacés et déplacés hors de la zone inondable. La marina doit être préservée, mais publique, avec une capitainerie aménagée, incluant des toilettes publiques accessibles l'année durant.

Le Comité recommande d'intégrer la bibliothèque dans un nouveau centre multifonctionnel à construire, qui remplacerait l'édifice Centennial, dont la fin de vie utile est confirmée. Le site comporterait aussi un amphithéâtre avec une scène couverte.

La location d'embarcations non motorisées devrait être offerte tout comme devrait cesser l'entreposage des bateaux.

Le Conseil municipal étudiera le rapport au cours des prochains mois afin de déterminer les actions à prendre et les aspects à réaliser, dans le respect de la capacité de payer des contribuables.

« Je suis particulièrement fier de l'engagement des citoyens dans cette démarche démocratique de gestion participative. Nous avons eu la chance de d'imaginer et de proposer des idées adaptées à nos besoins et au bénéfice de tous. Continuons ce processus pour revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading à l'image de notre communauté», conclut le maire Bourelle.

