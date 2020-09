Imaginons L'ESPACE - La Ville de Beaconsfield demande des contributions publiques et privées pour la revitalisation du parc Centennial et de la propriété Lord Reading

BEACONSFIELD, QC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil municipal demande d'importantes subventions fédérales, provinciales et des contributions de donateurs privés pour permettre la revitalisation du parc Centennial et de la propriété Lord Reading afin d'y intégrer un centre multifonctionnel, doté d'une bibliothèque, d'y favoriser l'accès par transport actif et de déplacer son stationnement en bordure du boulevard Beaconsfield.

« Les consultations participatives tenues en 2019 ont permis de dégager des consensus clairs à l'effet que ces sites exceptionnels doivent être revitalisés, que les projets sont porteurs de développement durable et de qualité de vie, mais que leur réalisation est tributaire d'aides des gouvernements supérieurs et de donateurs privés », précise le maire Georges Bourelle.

L'administration de la Ville entend ainsi réduire de manière substantielle la part financière municipale en obtenant des subventions des gouvernements supérieurs pour les deux tiers des coûts. Une réduction supplémentaire de la contribution de la Ville sera obtenue par l'organisation d'une campagne de levée de fonds auprès de donateurs privés.

« Ces contributions publiques et privées sont essentielles pour garantir l'exécution de ce projet afin de respecter la capacité de payer des contribuables tout en permettant la réalisation d'un projet de qualité », explique le maire Bourelle.

En ce sens, le Conseil municipal présentera quatre demandes spécifiques de contribution financière au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, au Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien, au Programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications ainsi qu'au programme ÉcoPerformance de Transition énergétique Québec.

Une fois que le projet de revitalisation du parc et de construction d'un centre multifonctionnel avec bibliothèque aura reçu le soutien financier des instances gouvernementales et de donateurs privés, un concours d'architecture pluridisciplinaire sera lancé au printemps 2021. Les appels d'offres de réalisation permettront ensuite de définir l'enveloppe financière finale du projet.

Le parc Centennial et la propriété Lord Reading sont deux sites publics exceptionnels situés au bord de l'eau, très fréquentés de la population.

« Ce projet est le résultat d'une initiative communautaire compréhensive et collaborative. Il respecte les vœux de la population qui tient à ce que le plus grand parc riverain de la Ville soit revitalisé et demeure accessible, fréquenté, animé et apprécié par toute la communauté », conclut le maire Bourelle.

