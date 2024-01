Îlot Voyageur Sud : Un projet majeur d'habitation à vocation sociale et abordable au cœur du centre-ville

MONTRÉAL, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Déterminée à faciliter et à accélérer la construction de logements sociaux et abordables à Montréal, la Ville lancera, dans les prochaines semaines, un appel public destiné au développement du site de l'Îlot Voyageur Sud.

Documents connexes VOIR PDF Fiche technique - Îlot Voyageur (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le projet qui verra le jour à l'Îlot Voyageur Sud devra respecter une série de critères édictés par la Ville de Montréal, qui visent à favoriser un projet mixte dont le développement devra être axé sur la construction de logements sociaux et abordables. Il devra également favoriser l'implantation d'activités commerciales et communautaires, accessibles à la collectivité et répondant aux besoins de ce secteur névralgique du centre-ville. La Ville se donne ainsi les moyens de lutter efficacement et durablement contre la crise du logement et de redynamiser les secteurs du Quartier latin et le Village.

La réalisation de ce projet contribuera directement à la vitalité d'un pôle central d'éducation, de culture et de mobilité de Montréal. Situé à proximité du métro, de la gare d'autocars, de nombreux commerces, de salles de spectacles, de l'UQAM, du CÉGEP du Vieux-Montréal, de la Grande Bibliothèque et du parc Émilie-Gamelin, la superficie du futur projet pourrait atteindre près de 650 000 pi² nets, permettant d'accueillir potentiellement plus de 700 unités, dont une forte proportion sera dédiée à des logements sociaux et abordables.

Les critères mis en place par la Ville de Montréal favoriseront d'ailleurs les projets qui offrent le plus d'unités abordables. Dans l'ensemble, les cibles du Règlement pour une métropole mixte pourront être atteintes et dépassées.

La Ville de Montréal vise la sélection du soumissionnaire d'ici l'automne 2024, afin que les travaux puissent débuter dès l'été 2025.

Citations

« Le projet de redéveloppement de l'Îlot Voyageur contribuera directement à lutter contre la crise du logement, tout en dynamisant un secteur clé du centre-ville, à proximité du Village et du Quartier latin. Ce projet démontre l'importance de continuer notre stratégie ambitieuse d'acquisitions de terrains et de bâtiments, pour nous assurer que des projets de logements sociaux et abordables continuent de voir le jour partout dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La crise du logement frappe partout au Québec et Montréal n'y échappe pas. Nous savons qu'il est de plus en plus difficile de se loger à un coût abordable dans tous les quartiers, mais particulièrement au centre-ville. Dès le jour 1, notre administration a fait de l'habitation une priorité. Nous avons agi sur plusieurs fronts pour faciliter et accélérer la construction de logements sociaux et abordables. Le projet de l'Îlot Voyageur Sud est le résultat de tout ce travail et la preuve que les outils innovants dont la Ville s'est dotée fonctionnent », a souligné le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif, Benoit Dorais.

« L'Îlot Voyageur Sud est au cœur d'un pôle de mobilité, de culture et d'éducation unique à Montréal. L'arrivée de centaines de nouveaux ménages dans le quartier viendra dynamiser le secteur et profitera aux commerces, aux salles de spectacles, à l'UQAM, au CÉGEP du Vieux-Montréal, à la Grande Bibliothèque, et au parc Émilie-Gamelin. En offrant des logements sociaux et abordables à la population montréalaise, nous luttons non seulement contre la crise du logement, mais nous assurons aussi un avenir prospère au Quartier latin et au Village », a conclu le responsable de l'urbanisme au comité exécutif et conseiller de Ville du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry.

