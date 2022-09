Îlot Voyageur : l'immobilisme a assez duré, dénonce Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal presse l'administration Plante de relancer le dossier du développement de logements étudiants abordables et de logements sociaux sur la portion sud de l'Îlot Voyageur. Après bientôt cinq ans au pouvoir, son bilan en matière d'habitation est peu reluisant. Dans Ville-Marie, seulement 176 unités de logements sociaux ont vu le jour depuis 2018 sur plus de 15 500 nouvelles constructions dans l'arrondissement, ce qui représente moins de 0,9% des unités construites. L'Opposition officielle estime que le laisser-aller a assez duré et lance un ultimatum à l'administration: un plan pour le développement de logements sociaux sur le site de l'Îlot Voyageur doit être adopté d'ici la fin de 2023.

« Au-delà des beaux discours et des promesses électorales, ça prend des actions. Montréal a des pouvoirs en habitation et des leviers pour accélérer la construction de logements étudiants, communautaires et sociaux. L'Îlot Voyageur ne doit pas être un autre projet comme tant d'autres dont on va encore parler dans 40 ans en se disant qu'il serait temps de le réaliser », a insisté Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville dans le district de Tétreaultville lors d'une conférence de presse tenue ce matin devant le bâtiment situé à l'angle de la rue Berri et du boulevard de Maisonneuve.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle de la Tour 6 du Square Children, dont le projet de règlement a été qualifié de « prématuré et inopportun » par l'Office de consultation publique de Montréal. Un rapport de l'organisme le confirme : réduire la hauteur du projet serait une grave erreur et compromettrait la construction de logements sociaux attendus depuis cinq ans sur le site.

« Dans l'arrondissement de la mairesse, zéro logements sociaux ont été construits depuis l'adoption du Règlement pour une métropole mixte. Nous sommes une ville étudiante, nous subissons la crise du logement, la pression est forte dans les quartiers centraux, la localisation de l'Îlot Voyageur est idéale. Tout est en place pour que ce projet soit une priorité, mais l'administration le laisse tomber », a déclaré Sonny Moroz, conseiller de la Ville dans le district de Snowdon.

Avec un revenu moyen de 10 000 à 15 000 $, plusieurs étudiants doivent se tourner vers la colocation, ce qui réduit toutefois l'accès aux grands logements pour les familles. Selon l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), c'est 15 000 unités de chambre de logements étudiants qui devraient être construites d'ici 10 ans pour combler les besoins.

« Les étudiants sont les grands oubliés des stratégies en habitation. Pourtant, construire des logements adaptés à la réalité étudiante, c'est réduire la pression sur tout un système. C'est une priorité pour Ensemble Montréal de relancer le dossier du développement de logements sur la portion sud de l'Îlot Voyageur », a ajouté Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel.

