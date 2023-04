Îles-de-la-Madeleine - Lancement des travaux de protection de la route 199 dans le secteur de Pointe-aux-Loups

QUÉBEC, le 19 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent le début des travaux de dragage et de recharge de plage dans le secteur de Pointe-aux-Loups, aux Îles-de-la-Madeleine. Ayant débuté hier, cette intervention permettra de protéger la route 199 face aux aléas côtiers.

D'ici les prochaines semaines, un site d'entreposage destiné aux sables dragués, incluant un bassin de sédimentation pour les eaux de dragage, sera aménagé. Un système de pompage servant à transporter les sables jusqu'au site d'entreposage sera aussi mis en place en vue des opérations de dragage.

Ces aménagements permettront ensuite d'entreprendre les travaux de recharge de la plage sur une longueur de plus d'un kilomètre avec du sable de dragage. Les opérations comprennent notamment l'utilisation d'ouvrages de protection rigides enfouis. De ce fait, l'ajout de sable viendra élargir la plage, ce qui permettra de réduire l'énergie des vagues avant qu'elles atteignent la côte.

Citations

« La route 199 est un lien essentiel pour l'archipel. L'intervention qui s'amorce dans le secteur de Pointe-aux-Loups permettra de limiter les conséquences de l'érosion et de la submersion côtières sur les infrastructures du réseau routier des Îles-de-la-Madeleine. Ces travaux s'inscrivent dans la volonté de notre gouvernement de faire preuve d'innovation dans le contexte des changements climatiques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Une fois de plus, cette annonce vient renforcer l'engagement de notre gouvernement face aux problèmes que sont les aléas côtiers dans nos régions. La protection des infrastructures routières, particulièrement la route 199, s'avère essentielle au développement et à la vitalité des Îles-de-la-Madeleine. L'ensemble de la communauté y gagnera. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le projet de recharge de plage à Pointe-aux-Loups prévoit l'utilisation de 100 000 à 120 000 mètres cubes de sable.

prévoit l'utilisation de 100 000 à 120 000 mètres cubes de sable. L'intervention se déroulera sur une durée d'environ 46 semaines et nécessite un investissement global de 37,3 M$.

Le Ministère a réalisé, en 2019, un enrochement d'urgence dans le secteur de Pointe-aux-Loups , à la suite du passage de la tempête post-tropicale Dorian .

, à la suite du passage de la tempête post-tropicale . Les travaux de recharge de la plage viendront pérenniser la protection de cette portion de la route 199.



Le Ministère souhaite poursuivre ses efforts de protection de ce tronçon par le biais de recharges de plage supplémentaires au cours des prochaines années.

Le Ministère travaille en collaboration avec le milieu afin de poursuivre l'analyse et la préparation des autres interventions nécessaires aux Îles-de-la-Madeleine afin de limiter les répercussions de l'érosion et de la submersion côtières qui affectent les infrastructures de transport.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Flore Bouchon, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 264-1202; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724