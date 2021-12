La toute dernière campagne publicitaire de la société aérienne pose un regard créatif sur les voyages et les retrouvailles

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada fait vivre la magie des Fêtes avec une nouvelle publicité évoquant le plaisir qu'auront bien des Canadiens de se retrouver pour la première fois depuis deux ans en cette occasion spéciale. La vidéo nous présente l'histoire de deux personnages, chacun dans leur boule à neige en verre, un peu comme beaucoup d'entre nous qui avons été séparés de ceux qui nous sont chers et qui avons vécu dans nos bulles.

En diffusant cette vidéo, Air Canada renoue avec le récit qui permet de créer un lien émotif entre sa marque et les Canadiens qui ont été incapables de voyager depuis près de deux ans.

Le message publicitaire de cette année combine personnages réels et d'animation, une première pour Air Canada. La musique envoûtante de Comme des enfants, de Cœur de pirate, et I Saw Love, de Forest Blakk, les chansons française et anglaise composant les bandes-son, nous transporte pendant toute la vidéo. L'histoire commence avec une employée d'Air Canada (une vraie pilote d'Air Canada), qui rapporte une boule à neige à son fils pour enrichir sa collection. Grâce à l'imagination du jeune garçon, la boule à neige prend vie, et deux étrangers vivant chacun dans sa propre boule à neige se rencontrent. On peut suivre l'évolution des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et l'on découvre pourquoi il est si spécial de se retrouver.

« Cette année, la publicité Vive la magie des Fêtes porte la marque Air Canada et s'inspire des expériences vécues et des émotions ressenties partout dans le monde pendant la pandémie, a déclaré Andy Shibata, vice-président - marque d'Air Canada. Elle nous rappelle également la force de la résilience et de l'amour, et la détermination qui nous ont réunis. Petit à petit, famille et amis se réunissent de nouveau et partagent ensemble de merveilleux moments en toute sécurité, et nous nous estimons très privilégiés de pouvoir jouer un petit rôle dans ces retrouvailles. »

Le film sera diffusé sous plusieurs formes, notamment une version allongée pour les canaux appartenant à Air Canada. De plus, une version de 60 secondes sera présentée dans les salles de cinéma; les versions de 60 et 30 secondes seront diffusées à la télévision partout au Canada, et celles de 30 et 15 secondes, dans les médias sociaux ainsi que sur les plateformes numériques.

Air Canada veille à ce que les voyages effectués pendant les Fêtes restent sécuritaires, grâce à ses mesures de protection sans pareilles, comme son programme Air Canada SoinPropre+, qui apporte aux clients une plus grande tranquillité d'esprit pendant toutes les étapes du voyage.

Air Canada offre un choix inégalé de destinations tant au Canada qu'à l'étranger, ce qui facilite les retrouvailles avec des êtres chers partout dans le monde.

Visitez le site web aircanada.com pour obtenir en savoir plus.

Crédits

FCB Toronto, Stoopid Buddy Studios (studio d'animation), Someplace Nice - Maison de production (tournage avec personnages réels), Outsider Editorial, Grayson Music Group - Audio House et The Wilders - Filiale spécialisée en droits d'auteur de Grayson Music Group.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com