Il reste seulement 2 mois avant l'échéance du CUEC : Ottawa doit reporter la date limite de remboursement au 31 décembre 2024

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les PME qui ont contracté un prêt du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) ont à peine plus de 60 jours pour le rembourser afin de conserver la portion subvention allant jusqu'à 20 000 $. Toutefois, bon nombre d'entre elles craignent de ne pas pouvoir respecter l'échéance fixée au 18 janvier 2024. Si le gouvernement ne reporte pas la date limite de remboursement, l'économie du pays subira des répercussions considérables, avertit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

La majorité (87 %) des PME qui ont eu accès à un prêt du CUEC disent avoir besoin du report de la date limite de remboursement permettant de conserver la portion subvention jusqu'à la fin 2024.

« Selon nos recherches, ce sont près de 250 000 PME, dont 45 327 au Québec, qui risquent de fermer leurs portes en 2024 si le gouvernement fédéral ne reporte pas la date limite de remboursement du CUEC. Il va sans dire que cela aurait des répercussions considérables sur l'économie du pays », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Des données récentes de Statistique Canada montrent que la pandémie a causé la fermeture d'un plus grand nombre d'entreprises en un an que durant la crise économique de 2008-2009, et que le taux d'ouvertures d'entreprises a atteint un creux historique en juillet.

« En sachant que les PME produisent plus de la moitié du PIB du pays, nous craignons que la situation empire si elles ne peuvent pas bénéficier d'un report de remboursement du CUEC. Nous constatons déjà une vague de fermetures d'entreprises et une diminution du nombre de personnes qui souhaitent créer leur entreprise », ajoute M. Guénette.

La FCEI continue d'exercer des pressions sur le gouvernement afin que la date limite de remboursement permettant aux PME de conserver la portion subvention du CUEC soit reportée du 18 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Plus de 50 000 propriétaires de PME ont signé la pétition de la FCEI à cet effet. Les 13 premiers ministres canadiens ont également envoyé une lettre à Ottawa pour appuyer cette demande.

« À l'heure actuelle, trouver les fonds suffisants pour rembourser le prêt en deux mois représente un défi considérable pour les propriétaires de PME alors qu'ils sont déjà durement éprouvés par les pressions inflationnistes sur les coûts et par la baisse des ventes. Il n'est pas trop tard pour Ottawa de montrer que le gouvernement est à l'écoute des préoccupations urgentes des PME canadiennes en reportant jusqu'à la fin 2024 la date limite de remboursement permettant de conserver la portion subvention du CUEC », fait remarquer Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage spécial sur les changements aux modalités de remboursement des prêts du CUEC, mené en ligne du 21 au 28 septembre 2023 auprès de 6 748 membres FCEI qui sont propriétaires de PME de tous les secteurs et toutes les régions du Canada. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

