Il ne reste qu'une semaine : Présentez dès maintenant votre candidature dans le cadre des prix et bourses 2020 de la Fondation pour le journalisme canadien

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Il reste une semaine aux journalistes et aux organismes de presse pour poser leur candidature au programme des Prix 2020 de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC), qui rend hommage au travail journalistique exceptionnel et offre des occasions aux nouveaux talents. La date limite pour les prix suivants est le vendredi 21 février 2020 :

Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC

Ce prix rend hommage à un organisme canadien dont le journalisme apporte des changements profonds et positifs dans la collectivité qu'il dessert. Deux lauréats sont choisis, dans les catégories grands et petits médias. Lisez les détails du prix ici. (Rappel : Les candidats peuvent soumettre leur candidature simultanément au Prix Michener au moyen d'un formulaire en ligne conjoint.)

Prix Couronnement de carrière de la FJC

Ce prix reconnaît une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle au journalisme canadien tout au long de sa vie. Les candidatures sont acceptées pour toutes les catégories de journalisme. Lisez les détails du prix et soumettez votre candidature.

Prix conjoint FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information

Ce prix souligne les efforts déployés pour encourager les Canadiens et les Canadiennes à comprendre et à évaluer de façon critique la qualité des nouvelles ainsi que les pratiques qui sous-tendent les reportages factuels en tant que facteurs clés de la démocratie canadienne. L'organisme gagnant recevra un prix de 10 000 $. Lire les détails du prix.

Le Prix Landsberg

En partenariat avec la Fondation canadienne des femmes, ce prix est décerné à une ou un journaliste qui effectue de la recherche, de l'analyse et de la rédaction exceptionnelles sur les questions d'égalité des sexes sous la lorgnette du genre; il est assorti d'un prix de 5 000 $. Lisez les détails du prix.

Les bourses de journalisme autochtone FJC-CBC

Deux journalistes autochtones en début de carrière auront l'occasion d'explorer des questions d'intérêt tout en passant un mois à l'Unité autochtone de CBC News à Winnipeg. Une allocation de 3 000 $ sera versée et la FJC couvrira les frais de déplacement, d'hébergement et les dépenses raisonnables. Lisez les détails du prix.

Prix de photojournalisme Tom Hanson

Ce prix offre à un photojournaliste en début de carrière un stage rémunéré de six semaines au siège social de La Presse canadienne à Toronto, lui permettant de travailler dans un milieu en perpétuelle évolution et de se faire connaître au pays. Lisez les détails du prix.

Bourse de journalisme d'enquête FJC-Globe and Mail

Cette bourse permet à un journaliste en début de carrière de poursuivre un projet de journalisme d'enquête d'une année au Globe and Mail, sous la direction de rédacteurs en chef et de journalistes chevronnés. Lisez les détails de la bourse.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Renseignements: Natalie Turvey, Présidente et directrice générale, Fondation pour le journalisme canadien, [email protected], 416-955-0396

Liens connexes

http://www.cjf-fjc.ca