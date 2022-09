La FCEI presse Ottawa de tenir sa promesse électorale visant à réduire les frais de carte de crédit

OTTAWA, ON, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Les propriétaires de PME ont jusqu'au 30 septembre pour réclamer leur part d'un règlement de plusieurs millions de dollars conclu avec Visa et Mastercard, rappelle la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Les PME qui ont accepté les transactions par carte de crédit entre 2001 et 2021 peuvent réclamer jusqu'à 5000 $ selon leur taille et leurs revenus annuels moyens.

« Cela fait des dizaines d'années que les PME paient des frais élevés pour les transactions par carte de crédit. Le règlement obtenu dans le cadre du recours collectif leur permettra de récupérer des sommes et de souffler un peu financièrement. Celles qui n'ont pas encore soumis leur demande doivent le faire tout de suite, d'autant que dans la plupart des cas, aucun document n'est exigé », précise Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Depuis plus de dix ans, la FCEI exerce des pressions auprès des gouvernements et du secteur des cartes de crédit pour qu'ils traitent les petits commerçants avec équité et transparence. Elle continue de demander au gouvernement fédéral de tenir sa promesse électorale de 2019 de réduire davantage les frais de traitement des paiements par carte de crédit imposés actuellement aux PME.

« Le gouvernement libéral a souvent promis qu'il ferait baisser les frais des transactions par carte de crédit. Ce serait une bonne chose qu'il tienne parole, car c'est un excellent moyen de donner un coup de pouce aux PME qui font face à de fortes augmentations des coûts d'exploitation », ajoute M. Guénette.

Pour en savoir plus sur le règlement du recours collectif, l'admissibilité et les démarches à suivre pour réclamer votre part, rendez-vous à fcei.ca/recourscollectif .

