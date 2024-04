IL N'Y A QUE L'AMOUR AVEC LES FINISSANT.E.S DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Du 19 au 27 avril, les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) présentent au Théâtre Rouge du CADM, Il n'y a que l'amour, une pièce réalisée à partir des textes de Jean-Marc Dalpé dans une mise en scène de Geoffrey Gaquère.

Pour cette dernière production, la cohorte 2023-2024 se plonge dans l'univers du dramaturge Jean-Marc Dalpé, un univers offrant une voix aux démunis et aux laissés pour compte. Il n'y a que l'amour, dans les mots de Geoffrey Gaquère, directeur du CADM et metteur en scène : « C'est ça, l'histoire de Red, le bum de Vanier qui rêve d'attacher à son char le frère à Maurice; de Claire qui torche et lave à longueur de journée; de Shirley, la fille en colère avec un fusil qui veut faire un disque; de Mike, qui a donc besoin d'un gun lui aussi mais qu'y est juste capable de payer à crédit; et de tous les écorchés puisés dans quelques-unes des pièces de Jean-Marc Dalpé. C'est l'histoire d'humiliés qui se battent dans une langue sculptée dans la rage et l'amour. »

Avec Neil Elias Abdelwahab, Romy Bédard, Jonathan Buaron, Jonathan Daniel, Fabian-Andoni Gallegos, Laurence Latreille, Kiamika Mouscardy-Plamondon, Audrey Price, Justine Ravat et Léonard Turgeron. Nos finissantes et finissants sont autant de forces vives qui nous feront bientôt honneur dans toutes leurs démarches artistiques. Soyez parmi les privilégiés à les découvrir en assistant à cette dernière production de la saison!

DATES

19, 23, 24, 26 avril | 19h30

20 et 27 avril | 15h

25 avril | 20h (représentation spéciale)

Assistance à la mise en scène assurée par Laurianne St-Aubin. Dans un décor de Simon Guilbault, des costumes de Marc Senécal, un éclairage de Marie-Aube St-Armand Duplessis et une conception sonore d'Élie Raymond.

JEUDI 25 AVRIL | ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

La représentation du 25 avril coïncidera également avec l'événement-bénéfice du CADM. La soirée débutera, dès 18h, par un vins et fromages au Foyer du Théâtre et se poursuivra en salle avec la présentation de la pièce à compter de 20h. Pour terminer, les invité.e.s et artistes se retrouveront dans la verrière à la fin de la représentation afin d'échanger et partager des moments privilégiés! Une occasion de soutenir les jeunes talents prometteurs en art dramatique formés au Conservatoire. Cocktail et représentation : 75$ (un reçu fiscal sera remis).

LIEU

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

BILLETTERIE

18 $ adulte | 14 $ aîné | 10 $ étudiant

Billetterie en ligne

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

