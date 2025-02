À l'occasion de la Journée de sensibilisation à la retraite, l'ARSF vous encourage à planifier la vie que vous souhaitez une fois que vous aurez quitté le marché du travail.

TORONTO, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Un récent sondage commandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a révélé que les Ontariennes et Ontariens sont d'accord pour dire qu'il est plus important d'épargner pour la retraite que pour des vacances ou une nouvelle automobile. Toutefois, 76 % n'ont pas de plan pour s'assurer d'avoir assez d'argent à leur retraite, et 66 % n'ont même pas calculé combien d'argent ils auront besoin pour prendre leur retraite.

C'est pourquoi l'ARSF souligne la 3e édition annuelle de la Journée de sensibilisation à la retraite en incitant les Ontariennes et Ontariens à prendre le temps de commencer à planifier la vie qu'ils souhaitent une fois qu'ils auront cessé de travailler.

« La vie est bien remplie, et la planification de la retraite est souvent au bas de notre liste de priorités », indique Andrew Fung, vice-président directeur de l'ARSF, régimes de retraite. « Mais en réalité, la retraite peut être l'étape de votre vie la plus dispendieuse; il est donc primordial de commencer tôt à planifier l'avenir que vous souhaitez. J'encourage tous et toutes à investir en eux-mêmes en commençant à petits pas et en voyant grand. La Journée de sensibilisation à la retraite vise justement à souligner l'importance de commencer à planifier tôt, ce qui inclut comprendre la valeur que représente un régime de retraite d'employeur.

Cotiser à un régime de retraite au travail est l'un des meilleurs moyens de faire fructifier votre argent durement gagné afin de pouvoir atteindre vos objectifs de retraite. Selon le sondage de l'ARSF, aux yeux des retraités, les trois principaux avantages d'un régime de retraite d'employeur sont les suivants : les cotisations de l'employeur au régime (81 %), la tranquillité d'esprit concernant l'avenir (75 %), la possibilité d'épargner sur une base régulière (71 %).

Pour commencer à planifier votre retraite, il suffit de suivre ces quatre étapes simples :

Voyez si votre lieu de travail offre un régime de retraite. Si vous participez à régime d'employeur, passez en revue votre relevé de retraite annuel pour bien comprendre les avantages offerts. Selon le Bureau de la protection des consommateurs de l'ARSF, seulement un participant sur deux lit le relevé annuel du régime de retraite de l'employeur.

Explorez vos options d'épargne-retraite. Si vous ne pouvez pas participer à un régime de retraite au travail, voyez quelles sont les autres options.

Maximiser les cotisations de l'employeur. Tirez profit de toutes les cotisations équivalentes de votre employeur afin de faire croître votre épargne.

Faites du régime de retraite une priorité lorsque vous cherchez un emploi. Lorsque vous évaluez les offres d'emploi, prenez en considération le régime de retraite, en plus du salaire, des avantages et des vacances. Quatre-deux pour cent des Ontariennes et des Ontariens envisageraient d'accepter un emploi moins payant qui offre un régime de retraite.

Le sondage de l'ARSF a aussi révélé ce qui suit :

Moins de la moitié (46 %) des répondants se souviennent de leur dernière conversation au sujet de l'épargne-retraite.

Les trois principales activités qu'ils veulent faire à leur retraite sont : passer du temps avec leur famille/leurs amis (77 %), voyager (72 %) et faire de l'exercice/rester actifs (72 %).

Une proportion de 61 % des répondants admettent en savoir plus sur leurs émissions de télé favorites que sur leur régime de retraite.

Une proportion de 61 % disent que c'est dans la vingtaine que l'on devrait idéalement commencer à planifier sa retraite.

Le sondage en ligne a été effectué par Forum Research entre le 6 et le 16 décembre 2024 auprès d'un échantillon de 1 000 résidents de l'Ontario de 18 ans ou plus.

En savoir plus sur la Journée de sensibilisation à la retraite .

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les bénéficiaires de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour toutes et tous. Plus d'information à www.fsrao.ca/fr.

