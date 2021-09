Il est temps d'assumer nos responsabilités et de progresser ensemble vers la réconciliation

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2021 /CNW/ - En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Association médicale canadienne réaffirme son engagement envers la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits et accepte la responsabilité des torts causés aux enfants, aux familles et aux communautés autochtones. La réconciliation ne sera possible que si chacun assume ses responsabilités.

L'AMC est en train de développer des initiatives conjointes pour répondre aux problèmes liés à l'équité et aux résultats en santé dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous allons collaborer avec les communautés autochtones avec humilité et respect. Nous allons les soutenir, si elles le veulent, afin d'abolir les obstacles qui nuisent à la bonne santé de tous les peuples autochtones.

Alors que nous regardons vers l'avenir, l'AMC continuera à travailler avec des partenaires comme l'Association des médecins autochtones du Canada afin de soutenir et d'encourager le changement.

En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation a présenté un ensemble exhaustif d'appels à l'action à la suite d'une discussion approfondie avec les peuples autochtones, partout au pays. Six ans plus tard, la nécessité de donner suite aux recommandations de la Commission n'a jamais été aussi pressante. Durant sa réunion du 21 août dernier, le Conseil d'administration de l'AMC a unanimement exigé des mesures immédiates, notamment :

Répondre aux iniquités structurelles continues qui marginalisent les Premières Nations, les Métis et les Inuits;

Défendre l'inclusion des peuples autochtones dans les systèmes et les secteurs sociétaux, ce qui comprend les systèmes de santé;

S'engager à avoir des relations collaboratives et respectueuses avec les patients et les communautés autochtones.

Ensemble, nous pouvons contribuer à une véritable réconciliation et à un avenir meilleur, en n'oubliant jamais notre tragique et douloureuse histoire.

Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC

Dr Alika Lafontaine, président désigné de l'AMC

Dre Ann Collins, présidente sortante de l'AMC

Dr Abdo Shabah, membre du Conseil d'administration de l'AMC au Québec

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques de l'AMC, [email protected], 613 807-0457