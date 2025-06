Arrivée au Canada prévue au début de 2026 pour OMMJÄNGE, une collection ludique et poétique qui s'inspire du folklore suédois du 19e siècle.

BURLINGTON, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - IKEA est ravie d'annoncer que sa plus récente collection arrivera au Canada au début de 2026. L'inspiration d'OMMJÄNGE a commencé par un examen approfondi de la Suède rurale des années 1800, à une époque où la vie se déroulait dans de petites cabanes, où les ressources étaient rares et où chaque objet devait remplir une fonction.

IKEA repense le design traditionnel avec OMMJÄNGE : une collection inspirée du folklore suédois et adaptée au mode de vie moderne (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

La designer Maria Vinka et la conceptrice industrielle Matilda Hunyadi voulaient briser les stéréotypes, pour montrer comment la tradition peut être à la fois ludique et pratique. OMMJÄNGE regorge de références historiques, sans jamais être alourdi par elles. « Le fait de nous rapprocher de notre patrimoine nous permet de rester ancrés dans un monde en rapide évolution. OMMJÄNGE célèbre notre histoire de façon ludique », témoigne Matilda.

Adoptant un angle contemporain, Maria et Matilda ont exploré la façon dont les matériaux, les silhouettes et l'artisanat suédois traditionnels pourraient être réinventés pour répondre aux espaces polyvalents et multifonctionnels d'aujourd'hui. « La vie dans de petits espaces peut sembler tendance aujourd'hui, mais le concept existe depuis des générations », explique Matilda.

À une époque où les gens repensent leur façon de vivre (réduction de son espace de vie, désencombrement et redéfinition du confort), la collection OMMJÄNGE offre une autre option pleine de caractère au minimalisme. C'est un folklore moderne. Une maison où les couleurs, l'artisanat et la culture du passé et du présent se marient à merveille. Comme le dit Maria, « cette collection vise à intégrer de bonnes idées du passé au monde moderne ».

Où vous viviez, les pièces de la collection OMMJÄNGE sont conçues pour susciter la joie, la conversation et une nouvelle appréciation de la beauté des choses du passé. C'est une invitation à repenser ce que la tradition signifie vraiment. Et à ralentir juste assez pour nous rendre compte que parfois, la meilleure façon d'aller de l'avant est de s'inspirer de l'histoire.

Ayant fait ses débuts à l'occasion des journées Democratic Design tenues à Älmhult, le cœur de IKEA, OMMJÄNGE est une collection capsule qui sera offerte dans les magasins IKEA Canada et en ligne à compter du début de 2026.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA et studios de planification répartis dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de visiteurs dans ses magasins et 162,6 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre, en s'efforçant de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

