« L'essence de IKEA PS réside dans l'adoption de la simplicité et la capacité à déceler l'étincelle dans chaque objet. Chaque pièce remplit une fonction précise, sublimée par des détails expressifs et empreints d'une pointe de malice, qui invitent à toucher, à explorer et à jouer », explique Maria O'Brian, responsable créative chez IKEA of Sweden.

Depuis 1995, IKEA PS incarne la collection au sein de laquelle le design le plus expérimental de IKEA prend forme. Au fil de ses neuf éditions, la collection a exploré l'avenir du design scandinave et donné naissance à certaines des créations de IKEA les plus appréciées et les plus intemporelles. Cette dixième édition s'articule autour d'une fonctionnalité ludique : des créations utiles et pratiques qui remplissent leur office au quotidien, tout en intégrant une touche de fantaisie inattendue à laquelle il est impossible de résister.

En amont de sa présentation mondiale complète prévue le 13 mai, ce premier aperçu dévoile un fauteuil relax gonflable ainsi qu'un banc berçant, signés par les designers internes Mikael Axelsson et Marta Krupińska, ainsi qu'une lampe à éclairage tridirectionnel conçue par le designer Lex Pott, basé à Rotterdam.

Après des décennies passées à tenter de percer le secret de la conception de mobilier gonflable, le fauteuil relax gonflable trouve enfin sa place chez IKEA avec la collection PS 2026. Ce projet constituait une véritable obsession pour IKEA depuis les années 1990, mais tentative après tentative, les résultats n'étaient pas à la hauteur. Lorsque Mikael Axelsson a décidé de relever le défi une nouvelle fois, la majeure partie de son équipe a secoué la tête, le laissant seul face à cette lourde tâche. Guidé par la question de savoir si l'air, en tant que matériau, pouvait offrir un confort équivalent à celui de la mousse, il a soudé à la main pas moins de 20 prototypes. Il a expérimenté toutes les pistes, y compris l'utilisation d'un pneu de tracteur, avant de trouver la solution idéale : deux chambres à air distinctes et réglables, insérées dans une structure tubulaire chromée, conférant au fauteuil à la fois stabilité et silhouette compacte. Livré à plat, le fauteuil est habillé d'un tissu vert émeraude profond et accompagné d'une pompe à pied ; il a par ailleurs réussi avec succès l'ensemble des tests de durabilité auxquels IKEA soumet ses fauteuils. Le résultat offre un niveau de confort qu'on n'attendrait pas d'un objet constitué d'air.

Le designer néerlandais Lex Pott s'est demandé ce qui se produit lorsqu'on découpe un cylindre d'acier à 45 degrés et qu'on fait pivoter les pièces obtenues. Grâce à deux intersections inclinées, un lampadaire se transforme en un objet d'une grande polyvalence : faites-le pivoter dans un sens, il devient projecteur ; dans un autre, lampe de lecture ; dans un troisième, il diffuse un éclairage indirect vers le plafond. Chaque configuration crée une atmosphère différente au sein d'un même espace. La fonctionnalité réside entièrement dans la géométrie de l'objet, et le geste ludique de la rotation suffit à le transformer à chaque instant. Ce design breveté se compose d'un abat-jour en forme de trompette et d'une fine tige métallique s'élevant depuis une large base conique ; il est offert en coloris chartreuse, bourgogne foncé et bleu cobalt.

« Lorsqu'on fait pivoter la lampe, on ne modifie pas seulement l'éclairage, mais aussi l'atmosphère de la pièce. Nous avons réduit le design à sa forme la plus épurée possible, et sa fonctionnalité ne se révèle pas au premier coup d'œil. C'est précisément là que résident toute la joie et le caractère ludique de l'objet. Il recèle des subtilités qui se dévoilent progressivement, ainsi qu'un lien émotionnel qui se tisse et se renforce à mesure qu'on vit à ses côtés », explique Lex Pott.

Le banc berçant incarne la fonctionnalité ludique dans sa forme la plus pure. Il fait exactement ce que son apparence suggère : il vous berce doucement d'un côté à l'autre. Toutefois, il remplit également parfaitement sa fonction de banc. Vous pouvez rester immobile si vous le souhaitez, mais ses glissières incurvées ont d'autres idées en tête. Fabriqué en pin massif et conservant tout son caractère naturel, ce robuste banc berçant est fidèle à la signature du design scandinave, et résiste sans faillir aux contraintes et à la pression d'un usage répété.

« Dès le premier prototype, j'ai remarqué que les gens ne pouvaient pas s'en empêcher, confie Marta Krupińska. Ils s'asseyaient, commençaient à se balancer, puis interpellaient quelqu'un pour l'inviter à l'essayer. Le mobilier ne devrait pas se prendre trop au sérieux. Cette impulsion enfantine et instinctive de simplement jouer est une chose que nous exprimons rarement à l'âge adulte. Pourtant, il est si important de posséder des objets qui invitent cette facette de notre personnalité à s'exprimer. »

La nouvelle collection IKEA PS 2026 sera offerte dans les magasins IKEA à travers le Canada, ainsi qu'en ligne, à partir du 14 mai 2026.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

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