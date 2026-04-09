Le premier magasin ouvrira ses portes à London, en Ontario, à l'automne 2026.

BURLINGTON, ON , le 9 avril 2026 /CNW/ - IKEA Canada annonce son intention de lancer un nouveau type de magasin petit format, conçu pour rendre plus accessible son assortiment pour l'ameublement intérieur abordable, fonctionnel et inspirant, avec l'ouverture de son premier établissement à London, Ontario. Ce magasin petit format mettra l'accent sur les essentiels du quotidien et les achats rapides, rapprochant ainsi IKEA des lieux où les gens vivent, travaillent et font leurs courses au quotidien.

IKEA Canada se développe avec un nouveau type de magasin petit format, conçu pour répondre aux besoins du quotidien. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

« IKEA vit actuellement une période de transformation emballante pour devenir plus accessible, plus abordable et plus durable pour nos clients, peu importe leur façon d'acheter chez nous, déclare Selwyn Crittendon, président-directeur général et directeur Développement durable de IKEA Canada. Alors que IKEA Canada célébrera son 50e anniversaire cette année, nous continuons d'agir rapidement afin de nous assurer de répondre aux rêves et aux besoins en constante évolution de nos clients, guidés par notre vision qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. »

Le magasin de London sera situé au centre commercial White Oaks Mall (1105 Wellington Road), un centre commercial très prisé qui regroupe de nombreuses marques de renom et qui, depuis plus de 50 ans, est une destination de choix pour les habitants de la région.

« En proposant une expérience emblématique de magasin IKEA à plus petite échelle, nous misons sur le concept de magasin physique qui a fait notre renommée tout en offrant une approche novatrice qui reflète la transformation accélérée du commerce de détail et les préférences des clients, ajoute Selwyn Crittendon. Les clients ont répondu positivement aux magasins pilotes dans d'autres pays, et nous prenons en considération les commentaires des clients et de nos collaborateurs pour continuer à nous renouveler et à nous améliorer. »

Les visiteurs du nouvel établissement de London peuvent s'attendre à trouver :

des montages-décor et des agencements intelligents inspirants pour une vie plus durable à la maison ;

un aménagement compact d'environ 43 000 pieds carrés (1/5 de la taille du magasin IKEA Burlington) avec une partie de l'assortiment d'articles IKEA complet (plus de 2 000 essentiels du quotidien ou d'articles saisonniers favoris) offerte en magasin pour des achats « payer et emporter» ;

la possibilité de commander l'offre intégrale d'articles IKEA en magasin avec options de livraison ou de ramassage flexibles ;

des collaborateurs compétents et un soutien à la planification simple ;

une sélection d'aliments des Services alimentaires IKEA pour mettre de l'avant l'identité suédoise.

« Ce nouveau type de magasin petit format adopte une approche différente en matière d'implantation et d'exploitation, afin de complémenter nos autres points de rencontre clients physiques et numériques, de renforcer notre expérience omnicanale et d'offrir aux clients encore plus de façons de magasiner chez IKEA, explique Selwyn Crittendon. Grâce à une implantation plus rapide et plus rentable, ces magasins nous permettent d'être présents dans un plus grand nombre de communautés. La région de London a toujours constitué un marché important pour IKEA Canada et nous sommes emballés de renforcer notre présence actuelle avec ce nouveau concept de magasin qui répondra au mieux aux besoins des nombreux Londoniens. »

En mars 2024, IKEA a ouvert le centre de planification et de commande de London, un établissement axé sur les services qui propose aux clients des rencontres individuelles avec des experts IKEA pour planifier, concevoir et acheter des agencements d'intérieur pour n'importe quelle pièce à la maison, comme pour rénover leur cuisine ou renouveler le rangement modulaire de leur chambre à coucher.

Le 11 mars, le Groupe Ingka, le plus grand détaillant IKEA, a annoncé l'ambition mondiale de l'entreprise d'ouvrir 20 nouveaux magasins en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Canada pour complémenter les magasins IKEA traditionnels qui font déjà partie du quotidien. Pour le moment, l'établissement qui sera situé à London, en Ontario, est le seul confirmé pour le Canada.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable.Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR EN SAVOIR PLUS : Alicia Carroll, Responsable Relations publiques, IKEA Canada, [email protected]