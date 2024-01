Cet investissement de plusieurs millions de dollars permettra de réduire le prix de plus de 1500 articles, y compris les icônes du design démocratique IKEA, ainsi que les accessoires de rangement et d'ameublement d'intérieur.

BURLINGTON, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - IKEA Canada a lancé un programme à long terme, tout au long de l'année 2024, visant à réduire les prix de l'ensemble des articles de son assortiment. Cet investissement de plusieurs millions de dollars permettra de réduire le prix de plus d'un millier d'articles parmi les icônes classiques du design démocratique IKEA, dont le fauteuil STRANDMON, la bibliothèque BILLY préférée, ainsi que plusieurs autres articles, comme les accessoires d'éclairage, les ustensiles de cuisine, la literie et bien plus encore.

Le dernier rapport IKEA sur la vie à la maison indique que 45 % des Canadiens déclarent que les finances de leur ménage et leur revenu disponible constituent une préoccupation majeure, tandis que 37 % sont préoccupés par l'état de l'économie du pays. Depuis huit décennies, la philosophie du design démocratique de la marque IKEA repose sur le principe d'offrir le prix le plus bas. Malgré la nécessité d'ajuster certains prix pour tenir compte de l'augmentation des coûts à laquelle sont confrontés les entreprises, les détaillants et les consommateurs, le détaillant s'engage à réduire les prix dans la mesure du possible afin de rendre les achats chez IKEA encore plus accessibles pour un grand nombre de Canadiens.

« Nous savons qu'au Canada, le coût de la vie et les prix abordables sont plus importants que jamais, car de nombreux Canadiens sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie et de l'inflation. Nombreux sont ceux qui font face à une crise de prix abordables et qui éprouvent des difficultés à couvrir des coûts fondamentaux tels que le logement, le carburant, la santé et l'alimentation, a déclaré Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable chez IKEA Canada. Nous savons que nos articles et nos accessoires d'ameublement apportent de la joie aux gens chaque jour. Nous savons qu'ils ont aidé des millions de personnes à réaliser leur rêve de vivre dans une belle maison abordable, et ce, depuis plus de 80 ans à l'échelle mondiale et 47 ans au Canada. Nous restons résolus à maintenir notre engagement à l'égard des prix abordables et du rapport qualité-prix, si importants en ce moment. »

Il est de plus en plus important d'offrir les prix les plus bas et les Canadiens commencent déjà à constater des réductions de prix sur certains de leurs articles IKEA préférés, notamment :

Bibliothèque BILLY avec portes vitrées à 199,00 $ au lieu de 249,00 $.

Fauteuil STRANDMON à 349,00 $ au lieu de 399,00 $.

Support pour portable VITTSJÖ à 29,99 $ au lieu de 59,99 $.

Lampe de travail RANARP à 39,99 $ au lieu de 49,99 $.

Cet investissement dans les réductions de prix est une étape importante dans l'engagement continu de IKEA Canada à être un détaillant d'articles d'ameublement accessible qui met l'accent sur des articles et des services fonctionnels, de haute qualité et offerts à des prix abordables.

Pour en savoir plus sur les réductions de prix, visitez https://www.ikea.com/ca/fr/ ou votre magasin IKEA.

