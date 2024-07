Forbes honore les entreprises qui montrent l'exemple en matière de diversité et d'inclusion à leurs employés canadiens

BURLINGTON, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'annoncer qu'elle figure pour la troisième année consécutive sur la liste Forbes des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.

Ce prix prestigieux est décerné par Forbes et Statista, le meilleur portail de statistiques et fournisseur de classement de l'industrie au monde. Cette mention est décernée aux entreprises qui montrent la voie dans les catégories suivantes : âge, égalité des genres, origines ethniques, handicaps, communauté 2ELGBTQ+, diversité et inclusion en général, etc.

« Chez IKEA, notre vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, et cela commence avec nos collaborateurs », a déclaré John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. « Figurer sur la liste Forbes pour la troisième année consécutive est non seulement un honneur, mais aussi un témoignage de l'engagement inébranlable de IKEA Canada à créer un milieu de travail inclusif qui célèbre la diversité sous toutes ses formes. Notre engagement commence par nos efforts de recrutement et se poursuit dans tous les aspects de notre entreprise, y compris les méthodes de travail, les politiques, les processus et les interactions avec la clientèle. Nous nous engageons à persévérer dans nos efforts pour nous assurer que chaque employé se sent vu, entendu et valorisé chaque jour. »

Voici quelques initiatives clés qui ont favorisé cette distinction :

Équilibre entre les sexes : IKEA Canada est fière que 51 % de ses gestionnaires et 52 % de ses collaborateurs soient des femmes. Dans le cadre de notre Plan d'égalité, nous allons continuer à favoriser l'équilibre entre les sexes dans chaque établissement, poste et échelon pour nous assurer de créer un environnement qui reflète la diversité de nos communautés.

IKEA Canada est fière que 51 % de ses gestionnaires et 52 % de ses collaborateurs soient des femmes. Dans le cadre de notre Plan d'égalité, nous allons continuer à favoriser l'équilibre entre les sexes dans chaque établissement, poste et échelon pour nous assurer de créer un environnement qui reflète la diversité de nos communautés. Groupes de ressources pour les collaborateurs : dans le cadre de notre plan d'égalité, IKEA Canada a lancé en 2022 les groupes de ressources pour les collaborateurs afin de créer une culture inclusive où tout le monde peut être soi-même et faire de IKEA un endroit où il fait bon travailler. Ces groupes de ressources pour les collaborateurs permettent à des voix diverses de s'exprimer et de créer une culture d'appartenance, instaurant ainsi un espace sûr pour les collaborateurs appartenant aux communautés PANDC et 2ELGBTQI+, et favorisant l'équilibre entre les genres dans tous les domaines de l'entreprise. La mission des groupes de ressources pour les collaborateurs est d'influencer positivement l'environnement de travail et de fournir des renseignements sur les moyens d'améliorer le recrutement, la rétention et la culture globale de l'entreprise d'un point de vue de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.

dans le cadre de notre plan d'égalité, IKEA Canada a lancé en 2022 les groupes de ressources pour les collaborateurs afin de créer une culture inclusive où tout le monde peut être soi-même et faire de IKEA un endroit où il fait bon travailler. Ces groupes de ressources pour les collaborateurs permettent à des voix diverses de s'exprimer et de créer une culture d'appartenance, instaurant ainsi un espace sûr pour les collaborateurs appartenant aux communautés PANDC et 2ELGBTQI+, et favorisant l'équilibre entre les genres dans tous les domaines de l'entreprise. La mission des groupes de ressources pour les collaborateurs est d'influencer positivement l'environnement de travail et de fournir des renseignements sur les moyens d'améliorer le recrutement, la rétention et la culture globale de l'entreprise d'un point de vue de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Plan de réconciliation avec les peuples autochtones amélioré : comme le développement durable va de pair avec l'inclusion sociale, IKEA Canada œuvre pour s'assurer que son approche renouvelée tient compte de la dépendance des Autochtones envers l'environnement et ses ressources, et de leur relation étroite avec ces éléments.

comme le développement durable va de pair avec l'inclusion sociale, IKEA Canada œuvre pour s'assurer que son approche renouvelée tient compte de la dépendance des Autochtones envers l'environnement et ses ressources, et de leur relation étroite avec ces éléments. Jours EDI importants : IKEA Canada célèbre et commémore plusieurs Jours EDI importants dans tous ses établissements à l'échelle nationale. Parmi ceux-ci, le Mois de l'histoire des Noirs, le Mois du patrimoine asiatique, le Mois national de l'histoire autochtone, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée internationale des femmes, la Journée mondiale des réfugiés, la Fierté, Diwali, l'Aïd, Holi, le Nouvel An lunaire et bien plus.

IKEA Canada célèbre et commémore plusieurs Jours EDI importants dans tous ses établissements à l'échelle nationale. Parmi ceux-ci, le l'histoire des Noirs, le Mois du patrimoine asiatique, le Mois national de l'histoire autochtone, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée internationale des femmes, la Journée mondiale des réfugiés, la Fierté, Diwali, l'Aïd, Holi, le Nouvel An lunaire et bien plus. Fierté et acceptation de tous : depuis 2018, IKEA souligne le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) en hissant le drapeau du progrès de la Fierté dans ses établissements du Canada et en lançant les célébrations de la Fierté chez IKEA Canada. L'entreprise fait don d'une portion des revenus de la vente des sacs STORSTOMMA à des organismes 2ELGBTQI+ qui soutiennent les communautés locales, ce qui s'ajoute aux plus de 250 000 $ amassés depuis le lancement du programme. IKEA Canada a également annoncé un don pouvant atteindre 200 000 $ grâce à la vente du gâteau arc-en-ciel pendant la Fierté, pour soutenir Rainbow Railroad dans sa mission d'améliorer le quotidien des personnes LGBTQI+ vulnérables ayant besoin d'une réinstallation d'urgence, d'une intervention en situation de crise ou d'autres types d'assistance. À l'échelle mondiale, IKEA a mis en place des ressources favorisant l'inclusion des personnes transgenres et un langage inclusif, et un outil de planification de transition de genre.

depuis 2018, IKEA souligne le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) en hissant le drapeau du progrès de la Fierté dans ses établissements du et en lançant les célébrations de la Fierté chez IKEA Canada. L'entreprise fait don d'une portion des revenus de la vente des sacs STORSTOMMA à des organismes 2ELGBTQI+ qui soutiennent les communautés locales, ce qui s'ajoute aux plus de 250 000 $ amassés depuis le lancement du programme. IKEA Canada a également annoncé un don pouvant atteindre 200 000 $ grâce à la vente du gâteau arc-en-ciel pendant la Fierté, pour soutenir Rainbow Railroad dans sa mission d'améliorer le quotidien des personnes LGBTQI+ vulnérables ayant besoin d'une réinstallation d'urgence, d'une intervention en situation de crise ou d'autres types d'assistance. À l'échelle mondiale, IKEA a mis en place des ressources favorisant l'inclusion des personnes transgenres et un langage inclusif, et un outil de planification de transition de genre. Plan d'action pour personnes handicapées : IKEA Canada a récemment lancé un plan d'action orienté sur l'inclusion des personnes handicapées. Ce plan comprend un cadre pour mettre en place des équipes diversifiées, créer un environnement où chaque personne peut être elle-même et s'engager et partager ses expériences, peu importe ses aptitudes et ses antécédents.

IKEA Canada a récemment lancé un plan d'action orienté sur l'inclusion des personnes handicapées. Ce plan comprend un cadre pour mettre en place des équipes diversifiées, créer un environnement où chaque personne peut être elle-même et s'engager et partager ses expériences, peu importe ses aptitudes et ses antécédents. Sondage des collaborateurs sur la diversité et l'inclusion : en novembre 2023, le sondage Ingka Includes a été envoyé pour la deuxième fois aux collaborateurs de IKEA Canada afin de mieux comprendre dans quelle mesure l'entreprise est diversifiée et inclusive, et connaître ses réussites et ses points à améliorer. Ce sondage anonyme et volontaire privilégie l'EDI dans les objectifs d'affaires de l'entreprise et aide à développer des initiatives pour améliorer la diversité ethnique et culturelle à tous les niveaux du leadership .

en novembre 2023, le sondage Ingka Includes a été envoyé pour la deuxième fois aux collaborateurs de IKEA Canada afin de mieux comprendre dans quelle mesure l'entreprise est diversifiée et inclusive, et connaître ses réussites et ses points à améliorer. Ce sondage anonyme et volontaire privilégie l'EDI dans les objectifs d'affaires de l'entreprise et aide à développer des initiatives pour améliorer la diversité ethnique et culturelle à tous les niveaux du leadership Formation sur le leadership : des leaders de tout le Canada ont pris part à DECIDE, une initiative numérique de 30 jours qui aide les gestionnaires et les employés à mettre fin aux biais dans les décisions du quotidien ainsi que les décisions critiques sur les personnes et les affaires, en se basant sur des recherches en neurosciences sur cinq types de biais. Des leaders de divers pays ont également pris part à la formation pour leaders « Des intentions aux actions » pour combler le fossé entre les intentions et les actions concrètes à travers des discussions sur les dilemmes pertinents afin de réussir à créer une entreprise IKEA plus égalitaire, diversifiée et inclusive.

des leaders de tout le ont pris part à DECIDE, une initiative numérique de 30 jours qui aide les gestionnaires et les employés à mettre fin aux biais dans les décisions du quotidien ainsi que les décisions critiques sur les personnes et les affaires, en se basant sur des recherches en neurosciences sur cinq types de biais. Des leaders de divers pays ont également pris part à la formation pour leaders « Des intentions aux actions » pour combler le fossé entre les intentions et les actions concrètes à travers des discussions sur les dilemmes pertinents afin de réussir à créer une entreprise IKEA plus égalitaire, diversifiée et inclusive. Plan mondial de IKEA sur l'équité, la diversité et l'inclusion actualisé : les domaines clés révisés comprennent l'amélioration de l'égalité de genre au-delà des catégories binaires hommes et femmes, le reflet de la diversité ethnique dans la société dans les équipes de gestion, le reflet de la diversité en matière de handicap dans la société et l'amélioration de l'accessibilité pour les collaborateurs handicapés.

les domaines clés révisés comprennent l'amélioration de l'égalité de genre au-delà des catégories binaires hommes et femmes, le reflet de la diversité ethnique dans la société dans les équipes de gestion, le reflet de la diversité en matière de handicap dans la société et l'amélioration de l'accessibilité pour les collaborateurs handicapés. Soutien aux réfugiés et aux nouveaux arrivants : IKEA soutient depuis très longtemps les réfugiés par l'intermédiaire des efforts humanitaires déployés avec la Fondation IKEA.

