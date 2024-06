BURLINGTON, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - IKEA Canada travaille en collaboration avec Furniture Bank, une entreprise sociale basée à Toronto, pour lutter contre la pauvreté mobilière et réduire les déchets dans la région du Grand Toronto.

La pauvreté mobilière fait référence au manque d'articles d'ameublement de base, comme des lits, des canapés et des tables, ce qui peut avoir des répercussions physiques, émotionnelles et financières chez les personnes et les familles. Des centaines de milliers de personnes sont confrontées à cette réalité dans la seule région du Grand Toronto.

IKEA Canada et Furniture Bank unissent leurs forces pour réduire la pauvreté mobilière dans la région du Grand Toronto. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership) Du 17 juin au 15 juillet, les magasins IKEA de la région du Grand Toronto (Etobicoke, North York, Vaughan, centre-ville de Toronto et Scarborough Town Centre) mettront en place des expositions visant à montrer les réalités auxquelles font face les personnes en situation de pauvreté mobilière. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership) Dans les magasins IKEA de la région du Grand Toronto (GTA), les clients pourront acheter des articles à donner que Furniture Bank aura désignés comme étant les plus demandés par ses clients. Tous les dons seront livrés directement à Furniture Bank afin d’aider les personnes qui en ont le plus besoin dans notre communauté. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

« Chez IKEA Canada, nous avons toujours cru en l'importance de redonner aux communautés que nous desservons, explique Helene Loberg, directrice Développement durable, IKEA Canada. La pauvreté mobilière est une crise qui se déroule derrière des portes closes, et de nombreuses personnes et familles n'ont pas le mobilier de base pour vivre dignement. Notre partenariat élargi avec Furniture Bank nous permet de continuer à améliorer concrètement la vie de ceux qui en ont le plus besoin, tout en faisant la promotion de pratiques durables au sein de notre communauté. »

Ce qui a commencé, en 2019, comme un programme pilote visant à réutiliser les matelas IKEA retournés s'est maintenant transformé en une entente de trois ans avec Furniture Bank pour desservir tous les établissements IKEA de la région du Grand Toronto, dans le but de réduire considérablement la pauvreté mobilière dans cette région. Depuis 2019, IKEA a donné plus de 23 400 matelas à approximativement 11 440 familles dans le besoin. La réutilisation de ces matelas a permis d'éviter l'émission de gaz à effet de serre équivalant à 1 716 tonnes métriques de CO 2 . IKEA prévoit de continuer à renforcer les capacités de son partenariat avec Furniture Bank afin d'améliorer ses efforts en matière de circularité et de répondre aux besoins sociaux de manière éthique, enthousiaste, responsable et axée sur la communauté.

« Depuis quelques années, nous constatons une augmentation considérable du nombre de personnes vivant dans la pauvreté mobilière. Nous sommes donc ravis d'avoir l'occasion de collaborer avec IKEA afin d'éviter que des enfants et leurs familles ne dorment par terre et de leur permettre de dormir dans des lits, déclare Dan Kershaw, directeur général de Furniture Bank. Transformer des logements vides en foyers est notre priorité absolue, et ce partenariat nous permet de venir en aide à beaucoup plus de familles. »

Contribuez à lutter contre la pauvreté mobilière avec IKEA Canada et Furniture Bank

Du 17 juin au 15 juillet, les magasins IKEA de la région du Grand Toronto ( Etobicoke , North York , Vaughan , centre-ville de Toronto et Scarborough Town Centre) mettront en place des expositions visant à montrer les réalités auxquelles font face les personnes en situation de pauvreté mobilière.

Tout le monde peut donner des meubles et des articles d'ameublement directement à Furniture Bank. Vous pouvez déposer vos articles gratuitement à des emplacements désignés ou organiser un service de ramassage payant. Rendez-vous sur le site de Furniture Bank pour en savoir plus.

Furniture Bank accepte également les dons en argent pour soutenir son programme Sleep Well, qui vise à offrir à chaque enfant qui franchit ses portes le confort et la sécurité d'un lit douillet.

Furniture Bank vient en aide aux personnes et aux familles marginalisées en situation de pauvreté mobilière, en partenariat avec plus de 150 organismes et refuges. Ses agences partenaires jouent un rôle essentiel en l'aidant à présélectionner des bénéficiaires potentiels de meubles. Cela aide Furniture Bank à se concentrer sur son engagement d'offrir aux personnes sortant de l'itinérance et aux personnes déplacées les meilleures chances possibles de réussir dans la vie.

Pour en savoir plus sur la pauvreté mobilière ou sur le partenariat entre IKEA Canada et Furniture Bank, consultez fr.IKEA.ca/FurnitureBank.

À PROPOS DE FURNITURE BANK

Fondée en 1998, Furniture Bank est un organisme de bienfaisance enregistré et une entreprise sociale qui redistribue des meubles aux personnes en situation de pauvreté mobilière. Ce service permet aux personnes et aux familles à faible revenu d'obtenir les articles essentiels dont elles ont besoin pour profiter du confort, de la dignité et de la stabilité qu'offre une maison meublée.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site Web canadien, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le site fr.IKEA.ca.

