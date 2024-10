Le détaillant d'ameublement intérieur mise sur l'accessibilité financière pour aider les Canadiens à faire plus avec moins

BURLINGTON, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé ses résultats financiers après une année axée sur l'accessibilité et l'investissement continu dans ses activités futures. Pour clore l'exercice financier se terminant le 31 août 2024, le célèbre détaillant d'articles d'ameublement a maintenu des ventes au détail de 2,87 milliards de dollars (-1,4% par rapport à l'EF23) tout en ne perdant pas de vue la nécessité de baisser les prix alors que les Canadiens continuent de faire face à des difficultés économiques.

En réponse aux conclusions de son 10e rapport annuel sur la vie à la maison, dans lequel 45 % des Canadiens déclarent que les finances et le revenu de leur ménage sont une préoccupation majeure, IKEA Canada a réduit les prix de plus de 1500 articles tout au long de l'année 2024. Parmi ces articles figurent des classiques très populaires, comme le fauteuil STRANDMON, et des symboles du design démocratique de la marque, comme la bibliothèque BILLY. IKEA a démontré une fois de plus son engagement à offrir aux clients des solutions significatives face aux pressions constantes en matière d'accessibilité financière en introduisant des repas à 50 % de réduction dans les restaurants tous les jeudis de l'été, ce qui a permis de réaliser 137 millions de dollars de ventes de produits alimentaires (+11,3% par rapport à l'EF23). Les magasins IKEA de la région du Grand Toronto ont également bénéficié d'investissements dans l'automatisation et l'infrastructure afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans le cadre de l'exercice financier.

« Nous sommes fiers du dévouement constant de nos collaborateurs d'un océan à l'autre. Ils accueillent nos clients avec soin, soutiennent nos communautés dans le besoin et contribuent à améliorer le quotidien des nombreux Canadiens à la recherche d'agencements abordables pour mener une vie plus durable et plus satisfaisante à la maison, souligne Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable chez IKEA Canada. En ces temps difficiles, nous restons déterminés à réduire les prix et à soutenir les Canadiens lorsqu'ils ont le plus besoin de nous. Nous sommes optimistes pour l'année à venir et savons que nos investissements continus contribueront à faire de IKEA une entreprise encore meilleure, qui répondra aux besoins de nos collaborateurs, de nos clients et de nos communautés pour les générations à venir. »

Faits saillants de l'exercice financier 2024 de IKEA Canada :

De plus en plus de Canadiens s'intéressent à l'achat d'articles de seconde main et d'articles rétro pour économiser de l'argent et réduire le gaspillage. C'est pourquoi IKEA Canada a introduit la TASM (taxe sur les articles de seconde main) en 2024, afin d'attirer l'attention sur la double taxe injuste appliquée sur les articles de seconde main. Pour une durée limitée, les clients de l'Ontario ont économisé la taxe sur les achats d'occasion et une pétition en ligne a recueilli plus de 35 000 signatures afin de susciter un débat sur la question. IKEA Canada entend poursuivre la discussion avec les détaillants et les représentants du gouvernement afin de mettre fin à la taxation des articles de seconde main, tandis que la marque reste déterminée à aider les Canadiens à faire plus avec moins.

IKEA continue d'investir dans ses services, car de plus en plus de Canadiens cherchent à améliorer leur logement pour répondre à l'évolution de leurs conditions de vie, qu'il s'agisse de familles multigénérationnelles ou d'espaces plus restreints. Tout au long de l'année 2024, IKEA a étendu son réseau de centres de planification et de commande en Ontario et au Québec, offrant des services personnalisés où les clients peuvent rencontrer des spécialistes IKEA compétents pour concevoir des projets d'ameublement complexes pour la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bains. Une fois les plans terminés, les articles peuvent être commandés pour être livrés à domicile ou récupérés dans un centre de ramassage local. Poursuivant sa croissance sur le marché québécois, IKEA devrait ouvrir deux nouveaux centres de planification et de commande à Sherbrooke et à Vaudreuil au printemps 2025. La marque pourra ainsi rencontrer un plus grand nombre de Québécois et répondre à leurs besoins en matière d'aménagement personnalisé, plus près de chez eux. IKEA Canada a également mis en place des services financiers permettant aux clients d'échelonner le paiement de leurs achats importants.

Malgré les défis économiques et environnementaux persistants, IKEA est restée déterminée à aider un plus grand nombre de personnes à profiter d'un meilleur quotidien à la maison. Cette année, la marque a continué à défendre les droits des personnes 2ELGBTQ+ en s'engageant auprès des communautés, en faisant des dons à des organismes de bienfaisance locaux par le biais de la vente des sacs STORSTOMMA et en faisant un don de 200 000 $ au Rainbow Railroad grâce à la vente de son gâteau arc-en-ciel à durée limitée. IKEA Canada a également renforcé son partenariat avec Furniture Bank dans la région du Grand Toronto pour lutter contre la pauvreté mobilière et promouvoir des pratiques durables au sein de la communauté. En outre, les magasins IKEA à travers le pays ont continué à renforcer l'engagement de la marque en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones. Les équipes ont su nouer des relations significatives et durables avec les communautés autochtones locales, en accueillant des installations artistiques réalisées par des artistes autochtones et en proposant des montages-décor mettant en scène la vie contemporaine de familles autochtones.

Pour alimenter la croissance future de IKEA, la marque a continué à mettre l'accent sur le recrutement de talents compétents tout en créant des relations durables avec ses collaborateurs actuels. Au cours du dernier exercice, IKEA Canada a enregistré une baisse considérable du taux de roulement de ses collaborateurs, qui est passé de 35 % au début de l'année à 24,5 % à la fin, soit le taux de roulement le plus bas en dix ans et plus de 10 % de moins que la moyenne de l'industrie, qui est de 37,4 %. Cette année, IKEA Canada entend poursuivre cette tendance à la baisse en mettant en évidence les éléments qui comptent le plus pour les collaborateurs, tels que la flexibilité, les options et les outils financiers, les possibilités de perfectionnement et les avantages en matière de santé mentale.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 473 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de personnes dans ses magasins et 162,6 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

