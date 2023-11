IKEA Canada a enregistré une croissance de 10,9 %, les ventes augmentant pour atteindre les 2,9 milliards de dollars.

BURLINGTON, ON, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a publié son rapport sommaire pour l'exercice financier 2023, qui met en avant la croissance continue de l'entreprise et son engagement pour proposer des articles d'ameublement abordables et de qualité au plus grand nombre de Canadiens. Le rapport révèle que les ventes ont augmenté de 10,9 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2023. Les visites en magasin ont quant à elles enregistré une hausse de 6,3 %, se chiffrant à 28,6 millions.

Forte de huit décennies d'expérience dans le domaine de la vente au détail à travers le monde et plus de quatre sur le marché canadien, IKEA Canada se concentre sur l'accélération de sa transformation afin d'offrir un parcours client simplifié dans tous les points de rencontre clients. L'entreprise veut notamment offrir de nouvelles façons de magasiner, améliorer l'expérience en magasin, renforcer ses capacités numériques et ses services, et optimiser ses réseaux de traitement des commandes pour assurer une plus grande disponibilité de ses articles.

« Nous savons que de plus en plus de Canadiens favorisent des articles d'ameublement de qualité et abordables, notamment en raison de la flambée du coût de la vie, explique Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable de IKEA Canada. Nous sommes mus par la volonté de créer des points de contact plus près des lieux d'habitation et de travail des Canadiens. Nous continuerons à soutenir les communautés que nous servons et à prendre soin de notre maison à tous, la planète. »

Cette année, IKEA Canada a :

annoncé son intention d'investir plus de 400 millions de dollars dans des projets qui transformeront ses réseaux de traitement des commandes dans les régions du Grand Vancouver et de Toronto ;

; ouvert un centre de distribution à Beauharnois , le premier au Canada depuis trois décennies ;

, le premier au depuis trois décennies ; lancé une nouvelle expérience IA intuitive, IKEA Kreativ, qui permet à ses clients d'intégrer et de visualiser gratuitement des agencements dans leurs propres espaces de vie grâce à l'appli IKEA ;

installé 14 nouvelles bornes de recharge pour VÉ entièrement dédiées aux camions de livraison, ce qui a permis de réaliser plus de 38 500 livraisons à domicile zéro émission dans tout le Canada .

IKEA Canada tire parti de ses décennies d'expérience en matière de vie à la maison pour aider les Canadiens à créer des espaces qui correspondent à l'évolution constante de leurs besoins. Pour rendre ses articles d'ameublement encore plus abordables, l'entreprise compte élargir son offre de services en proposant des services financiers pour répondre aux besoins des Canadiens et les aider à réaliser leurs rêves. IKEA Canada s'engage à assurer l'accès de ses clients à des agencements inspirants et de qualité quand et où ils décident de magasiner, tout en prenant des décisions en fonction de sa mission et en mettant l'accent sur ses collaborateurs.

« Nos collaborateurs sont le cœur de notre activité, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à créer une relation de longue durée avec les 7200 d'entre eux, explique Tanja Fratangeli, directrice P&C chez IKEA Canada. En tant que marque guidée par un objectif, nous avons mis en place divers programmes et ressources pour placer leur santé et leur bien-être au premier plan, y compris une approche flexible du travail qui contribue à renforcer nos liens, à alimenter l'innovation et à maintenir la culture unique qui définit le groupe IKEA. Nous avons également promis de soutenir nos collaborateurs, en particulier en cas d'augmentation du coût de la vie. C'est ce que nous continuerons de faire, aujourd'hui et à l'avenir, pour faire de IKEA un endroit où il fait bon travailler pour les générations à venir. »

Parmi les autres résultats clés du rapport sommaire 2023 figurent les suivants :

Malgré l'augmentation des ventes en magasin par rapport à l'année dernière, les achats en ligne continuent de jouer un rôle important dans les activités de l'entreprise. Les visites en ligne et sur l'appli IKEA se sont chiffrées à 166,4 millions entre septembre 2022 et août 2023.

août 2023. 1,61 million de commandes ont été livrées, tandis que 602 260 commandes Cliquer + ramasser ont été traitées.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 27 % pour atteindre 123 millions de dollars. Les Canadiens ont dégusté plus de 15,6 millions de boulettes de viande, près de 2,1 millions de boulettes végétales, plus de 3 millions de hot-dogs et 1,7 million de yogourts glacés.

TROFAST est notre collection numéro un en matière de rangement pour enfants. Cette année, l'entreprise a vendu plus de 750 000 articles TROFAST, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires de 11,4 millions de dollars.

L'une des commodes les plus vendues au Canada est la commode à 8 tiroirs HEMNES. Les clients utilisent ce meuble non seulement dans leur chambre à coucher, mais aussi dans d'autres pièces de la maison, notamment dans l'entrée et le salon.

Pour en savoir plus sur les résultats de IKEA Canada lors de l'exercice financier 2023, visitez fr.IKEA.ca/Rapports.

