WINNIPEG, MB et TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec ClearEstate, chef de file canadien en technologie financière qui offre des services complets, modernes et sur mesure en planification et règlement des successions. Les deux entreprises ont également annoncé que la Société financière IGM (IGM), société mère d'IG, a acquis une participation dans ClearEstate, renforçant ainsi la relation.

Seule la moitié de la population canadienne a un testament, et de ces personnes, environ le tiers ont besoin de mettre à jour leur plan successoral, y compris leur testament. De plus, le règlement d'une succession est une tâche très complexe, pour laquelle il est difficile d'acquérir une expertise, étant donné que la plupart des gens ne seront liquidateurs (exécuteurs) ou liquidatrices (exécutrices) qu'une ou deux fois dans leur vie, et ce, à un moment émotionnellement éprouvant. ClearEstate se distingue principalement sur le marché par sa capacité à guider le liquidateur (exécuteur) ou la liquidatrice (exécutrice) à régler une succession par l'intermédiaire d'une plateforme numérique abordable, sans compter ses services de planification successorale et de rédaction de testament en ligne. Grâce à ce partenariat, les conseillers et conseillères d'IG pourront fournir à la clientèle un accès à la plateforme de pointe, très intuitive, de ClearEstate ainsi qu'à des équipes de spécialistes qui offrent une expérience personnalisée et enrichie en planification et règlement des successions.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'IG, désireuse de s'associer à des leaders du secteur pour procurer des solutions de pointe à sa clientèle.

« Au cours des 25 prochaines années, nous assisterons au plus important transfert de patrimoine intergénérationnel de l'histoire et bon nombre de Canadiens et Canadiennes auront à régler la succession d'êtres chers, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Ce partenariat nous place en bonne position pour répondre aux besoins de notre clientèle en matière de planification successorale. Il renforce aussi notre engagement soutenu à fournir des solutions de gestion de patrimoine intégrées et de premier plan. »

Les conseillers et conseillères d'IG travailleront avec l'équipe de ClearEstate pour offrir à la clientèle une planification successorale personnalisée et économique,qui peut englober la rédaction et l'exécution de testaments* et de procurations ou mandats d'inaptitude, la prestation de conseils spécialisés pour optimiser les plans successoraux et l'aide à la désignation d'un liquidateur (exécuteur) professionnel ou d'une liquidatrice (exécutrice) professionnelle.

Ce partenariat donnera l'occasion aux conseillers et conseillères de tisser des liens étroits et sur plusieurs générations avec les clients et clientes en les invitant à entamer des conversations sur la planification de l'héritage et la fin de vie, ainsi que d'offrir du soutien aux familles qui en ont besoin après le décès d'un être cher. Lorsque vient le moment de régler une succession, ClearEstate peut aider à gérer le fardeau administratif. Les conseillers et conseillères d'IG accompagneront le client ou la cliente tout au long du processus, garantissant ainsi une expérience intégrée, simplifiée et fluide.

« À ClearEstate, nous pensons que la planification successorale ne se limite pas à préparer votre fin de vie; il s'agit aussi de protéger votre héritage. Ce partenariat contribuera à améliorer le bien-être financier de nos clientes et clients communs tout au long de leur vie, a déclaré Davide Pisanu, chef de la direction de ClearEstate. L'approche d'IG Gestion de patrimoine en matière de planification financière intégrée correspond à ce que nous recherchions pour garantir la protection et une gestion soignée de l'héritage de la clientèle. »

La société mère d'IG acquiert une participation dans ClearEstate

Parallèlement à cette annonce, IGM a acquis une participation dans ClearEstate pour soutenir l'expansion continue de l'entreprise. ClearEstate est la seule entreprise de technologie financière à offrir des services successoraux de bout en bout au Canada. Par cette acquisition, IG sera mieux placée pour proposer à sa clientèle des outils de planification successorale complets et faciles à utiliser, de même que des services de rédaction de testament en ligne, et ainsi veiller à ce que les bénéficiaires reçoivent l'héritage prévu.

« Nous renforçons ainsi notre relation avec ClearEstate, et c'est une grande satisfaction, a déclaré M. Murchison. Cela nous permet de fournir aux Canadiens et Canadiennes une solution de planification successorale numérique abordable. Nous avons ainsi le sentiment de changer la donne dans notre pays, en apportant du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. De plus, nos deux entreprises ont pour objectif commun d'améliorer le bien-être financier de notre clientèle. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré de 133,9 milliards de dollars au 31 août 2024. Pendant plus de 95 ans, IG s'est employée à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à plus d'un million de clients et clientes au pays des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

À propos de ClearEstate

La mission de ClearEstate est d'offrir un accompagnement bienveillant dans les moments les plus importants de la vie. Qu'il s'agisse de préparer l'avenir ou de régler la succession d'un être cher, les Canadiens et Canadiennes peuvent faire confiance à sa solution Web intuitive pour une approche transparente et efficace de la planification successorale, du règlement de succession et de l'exécution testamentaire. ClearEstate offre un accompagnement à chaque étape du processus. Sa gamme de services englobe tous les aspects de la succession : création et exécution de testaments et de procurations ou de mandats d'inaptitude, fiducies et services professionnels d'administration des successions.

Fondée en 2020 et soutenue par des investisseurs de premier plan, tels que Diagram Ventures, Omers Ventures et NAventures, ClearEstate a aidé des milliers de familles dans toute l'Amérique du Nord.

* Le service de rédaction de testaments en ligne n'est pas offert au Québec; il est offert en anglais uniquement, dans les autres provinces canadiennes.

