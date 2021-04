NEW YORK et MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - IFM Investors (IFM) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, sont heureux d'annoncer que la CDPQ a acquis une participation de 15 % dans l'Indiana Toll Road (ITR) d'une filiale de l'IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF). Suivant la conclusion de la vente, IFM GIF détient toujours plus de 70 % de l'ITR.

L'Indiana Toll Road est une autoroute de quelque 252 kilomètres à chaussées séparées située dans l'État de l'Indiana. Elle est exploitée et entretenue en vertu d'un accord de concession et de location avec l'Indiana Finance Authority (IFA). La route traverse le nord de l'Indiana, de sa frontière avec l'Ohio jusqu'à celle avec l'Illinois, près de Chicago. Aux limites de ces États, elle alimente directement deux routes à péage : la Chicago Skyway à l'ouest et l'Ohio Turnpike à l'est. Depuis son acquisition par IFM en 2015, l'infrastructure routière et structurelle de l'ITR a fait l'objet d'améliorations, les plus importantes depuis sa construction, dans le cadre du projet PUSH (« Pavement Upgrade for a Superior Highway »). L'accord de concession et de location accorde au concessionnaire le droit exclusif de percevoir des péages et d'autres revenus en lien avec la route à péage pour les 60 prochaines années.

La CDPQ et IFM Investors partagent des objectifs semblables, ayant investi ensemble dans diverses régions du monde et dans des secteurs comme les ports, le transport et l'énergie.

« Le succès de cette transaction témoigne de la grande qualité de l'ITR et des initiatives importantes à valeur ajoutée mises en œuvre par IFM Investors depuis l'acquisition de l'actif en 2015. Nous sommes ravis d'accueillir la CDPQ, un partenaire de long terme aux vues alignées aux nôtres, au sein de ce projet d'infrastructure clé aux États-Unis », a déclaré Kyle Mangini, chef mondial des infrastructures chez IFM Investors.

« L'ITR est une route névralgique pour la circulation des marchandises aux États-Unis, et sa résilience de même que son importance pour le secteur de la logistique ont fait leurs preuves au cours des derniers mois. Cette autoroute sera d'autant plus nécessaire dans le contexte de la reprise économique qui s'amorce », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Nous sommes heureux de nous associer de nouveau à un partenaire d'affaires du calibre d'IFM pour assurer le succès de cet actif de grande qualité. »

À propos d'IFM Investors

IFM Investors a été fondée il y a plus de 25 ans dans le but de protéger et de faire croître l'épargne-retraite à long terme des travailleurs. Détenue par un groupe de caisses de retraite australiennes, la société gérait un actif de 116 G$ US au 31 décembre 2020. Étant donné qu'IFM est détenue par des fonds de pension sectoriels, nous cherchons à accorder la priorité aux participations de plus de 510 investisseurs à l'échelle mondiale qui partagent nos visées en nous concentrant sur les actifs qui conjuguent d'excellents profils risque/rendement à long terme et des avantages économiques et sociaux considérables pour la collectivité. En tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, IFM s'engage activement sur les questions ESG avec les sociétés dans lesquelles elle investit afin d'améliorer leur rendement net tout en atténuant le risque lié au placement. Avec des bureaux à l'échelle mondiale à Melbourne, Sydney, Londres, Berlin, Zurich, New York, Hong Kong, Séoul et Tokyo, IFM gère des investissements en infrastructures, en instruments de créance et en actions cotées en bourse de même que des placements privés. Pour plus d'information, consultez : www.ifminvestors.com.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

