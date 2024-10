Conception et innovation s'unissent pour créer deux nouvelles options puissantes de verres progressifs à prescrire pour les professionnels des soins de la vue au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, le 4 oct. 2024 /CNW/ - HOYA Vision Care, leader de la technologie de lentilles ophtalmiques, a annoncé le lancement au Canada des verres progressifs iD MyStyle® 3 et iD WorkStyle® 3 avec la technologie AdaptEase™, disponibles dès aujourd'hui pour les professionnels des soins de la vue (PSV) à travers tout le pays.

Les recherches internes menées par HOYA démontrent un niveau de satisfaction significativement plus élevé de la part des porteurs, avec des patients rapportant une adaptation 56 % plus rapide1, 57 % de moins de fatigue1, 61 % moins de tangage1, et trois fois moins de déformation périphérique2.

« Nous avons introduit une technologie révolutionnaire qui facilite plus que jamais l'adaptation des patients, même ceux avec les besoins les plus exigeants », a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Care, Canada. « À mesure que les besoins visuels des individus ont évolué, nos conceptions de lentilles ont suivi. AdaptEase™ a élevé la conception des lentilles à un tout nouveau niveau, et nous sommes ravis de pouvoir offrir cette innovation polyvalente sur le marché. »

La caractéristique principale des lentilles iD MyStyle 3 et iD WorkStyle 3 est l'ajout de la technologie AdaptEase™, qui permet une adaptation plus rapide et une vision plus claire en réduisant la distorsion astigmatique périphérique. Nouveauté également dans ces conceptions : la technologie 3D Binocular Vision™. Elle réduit de manière significative la distorsion périphérique, créant une expérience visuelle plus confortable et stable. L'association de la technologie AdaptEase avec la vision binoculaire 3D et d'autres technologies binoculaires de pointe de HOYA offre des avantages uniques pour ceux ayant des prescriptions différentes dans chaque œil.

Historiquement, iD MyStyle a été le verre progressif le plus personnalisé, avec près de 400 variations de conception disponibles lorsque les PSV utilisent le questionnaire MyStyle iDentifier™ avec leurs patients. L'un des aspects uniques de MyStyle iDentifier est qu'il considère la satisfaction avec le design de lentilles porté précédemment.

iD MyStyle 3 propose cinq options de confort : Tyro, Expert, Detail, Modern et Adventure. La nouvelle option nommée Tyro signifie « novice » ou « débutant ». Tyro est spécialement conçu pour aider les nouveaux porteurs de verres progressifs à s'adapter rapidement.

iD WorkStyle 3 est une lentille occupationnelle conçue pour maximiser le confort tout au long de la journée de travail. C'est une meilleure paire de lunettes principale pour les patients passant la plupart de leur journée au travail ou dans des environnements nécessitant une vision rapprochée. iD WorkStyle 3 comprend trois variations de conception existantes : Space, Screen et Zoom. Chaque design peut être personnalisé en fonction du type de travail principal du patient.

Les professionnels des soins de la vue bénéficieront du soutien complet et de la formation signés HOYA, garantissant une intégration fluide dans leur pratique. Les conceptions iD MyStyle 3 et iD WorkStyle 3 seront compatibles avec le portefeuille leader de traitements antireflets de HOYA, y compris Super HiVision® Meiryo™ EX4™ et disponibles dans tous les matériaux, y compris les photochromiques Sensity®.

Les membres du programme de fidélité Visionary Insiders peuvent accumuler des points sur les commandes de iD MyStyle 3 et iD WorkStyle 3 pour leurs patients. Pour en savoir plus sur la gamme complète de verres progressifs de HOYA Canada, les professionnels de la vue peuvent visiter en ligne et contacter leur gestionnaire de territoire HOYA.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial passionné de l'innovation technologique dans le domaine optique. En tant que fabricant de lentilles de lunettes de haute qualité et haute performance, HOYA vise continuellement à offrir les meilleures solutions de soins de la vue aux professionnels de la vision et à leurs patients à travers le monde. L'entreprise fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires dans le monde entier.

À propos de HOYA

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA Corporation est une entreprise mondiale de technologies et de technologies médicales et un fournisseur leader de produits innovants dans les domaines de la haute technologie et de la santé. Les divisions et unités commerciales de HOYA recherchent et développent des produits utilisés dans les domaines des technologies de l'information et de la santé. Dans le domaine de la santé, nous proposons des produits tels que des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles de contact et intraoculaires, des implants orthopédiques, des dispositifs chirurgicaux/thérapeutiques et des solutions de retraitement et de désinfection des dispositifs médicaux. Dans le domaine des technologies de l'information, nous fournissons des produits tels que des lentilles optiques, des photomasques et des plaques utilisées dans les processus de fabrication des dispositifs semi-conducteurs et LCD/OLED, des solutions logicielles pour la synthèse vocale, les ressources humaines et d'autres domaines, ainsi que des composants essentiels pour les industries de la mémoire de masse et du stockage en nuage. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement une main-d'œuvre multinationale de 37 000 personnes.

1 Selon une étude interne de HOYA menée auprès de 1 694 porteurs de lentilles progressifs à travers le monde, avec et sans la technologie 3D Binocular Vision™ et AdaptEase™.

2 Basé sur des modèles de déformation progressive périphérique dans des lentilles progressifs avec et sans technologie 3D Binocular Vision™.

