Le dernier ajout à la gamme de produits photochromiques Sensity® de HOYA Canada offre les lentilles à adaptation lumineuse les plus rapides pour retrouver leur transparence1

MISSISSAUGA, Ontario, le 26 août 2024 /CNW/ - HOYA Vision Care, Canada, un leader en innovation technologique dans le domaine optique, a annoncé aujourd'hui le lancement des lentilles à haute performance Sensity® Fast à adaptation lumineuse1. Ces lentilles ophtalmiques sont le dernier ajout à la famille Sensity de HOYA et répondent au plus grand problème rencontré par les porteurs : le lent retour à la transparence lorsqu'ils passent de l'extérieur à l'intérieur.

HOYA Vision Care, Canada a récemment lancé ses verres photochromiques à haute performance, appelés Sensity® Fast, pour le marché canadien des soins oculaires.

Les lentilles photochromiques sont très pratiques pour les porteurs de lunettes de prescription actifs, car elles combinent les avantages des lentilles de prescription et des lunettes de soleil en une seule monture. Elles s'assombrissent au soleil lorsqu'on est à l'extérieur et redeviennent claires lorsqu'on entre à l'intérieur. La gamme Sensity, comprenant également Sensity® 2 et Sensity® Dark, disponibles au Canada, intègre des technologies photochromiques microscopiquement précises développées par HOYA, chaque type de lentille étant adapté aux modes de vie et préférences spécifiques des consommateurs.

« Notre engagement à résoudre la plainte principale des gens concernant les lentilles à adaptation lumineuse - le temps qu'elles mettent à retrouver leur transparence - reste fort », a déclaré Steven Haifawi, Président de HOYA Vision Care, Canada. « Nous avons écouté les commentaires des patients recueillis par les professionnels de la vue et avons créé une technologie pour répondre à cette préoccupation. Désormais, il est encore plus facile pour les cliniques canadiennes d'offrir à leurs patients des lentilles à adaptation lumineuse soutenues par un service excellent. »

Les nouvelles lentilles Sensity Fast offrent aux patients actifs une solution photochromique qui retrouve sa transparence à moitié en moins d'une minute lorsqu'ils entrent à l'intérieur2, ce qui les rend idéales pour les patients ayant un mode de vie actif. Avec une protection UV à 100 %3 et un contrôle modulaire de la lumière bleue4, les porteurs de Sensity Fast sont protégés à la fois à l'extérieur du soleil et à l'intérieur lorsqu'ils travaillent sur des écrans d'appareils numériques.

« L'un des nombreux principes de HOYA Vision Care est que nous visons à soutenir les professionnels de la vue et à améliorer la vision de leurs patients, où qu'ils soient dans la vie », a poursuivi Haifawi. « Au-delà de la technologie éprouvée que les lentilles Sensity Fast offrent, ces lentilles répondent à une variété de modes de vie dynamiques, y compris pour les jeunes générations et les personnes en déplacement, et nous en sommes fiers. »

Les lentilles Sensity Fast sont disponibles en deux options de couleur populaires : Bronze Brown et Silver Grey. Les professionnels de la vue au Canada doivent consulter leur gestionnaire de territoire HOYA pour plus d'informations et pour déterminer la disponibilité du produit. Pour en savoir plus sur Sensity® Fast, visitez HOYA Vision Care, Canada en ligne.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader passionné et mondial dans l'innovation technologique optique. En tant que fabricant de lentilles de lunettes de haute qualité et haute performance, HOYA vise continuellement à offrir les meilleures solutions de soins de la vue aux professionnels de la vue et à leurs patients partout dans le monde. La société fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires à travers le monde.

À propos de HOYA

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA Corporation est une entreprise mondiale de technologie et de dispositifs médicaux et un fournisseur de premier plan de produits médicaux et de haute technologie innovants. Les divisions et unités commerciales de HOYA recherchent et développent des produits utilisés dans les domaines des soins de santé et des technologies de l'information. Dans le domaine des soins de santé, nous fournissons des produits de dispositifs médicaux tels que des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles de contact et intraoculaires, des implants orthopédiques, des dispositifs chirurgicaux/thérapeutiques et des solutions de retraitement et de désinfection des dispositifs médicaux. Dans le domaine des technologies de l'information, nous fournissons des produits tels que des lentilles optiques, des photomasques et des ébauches utilisées dans le processus de fabrication des dispositifs semi-conducteurs et LCD/OLED, des solutions de synthèse vocale, de ressources humaines et autres logiciels, ainsi que des composants essentiels pour les industries de la mémoire de masse et du stockage en nuage. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement une main-d'œuvre multinationale de 37 000 personnes.

1 Données HOYA en dossier. Validation interne des performances des produits HOYA. 09/2022. Jusqu'à 45 % plus rapide pour atteindre l'état à moitié transparent par rapport au retour le plus rapide des deux principaux acteurs du marché (matériau 1,60, revêtement AR, couleur marron, 230C)

2 Données HOYA en dossier. Validation interne des performances des produits HOYA. 09/2022. Prend moins de 50 secondes pour atteindre l'état à moitié transparent en partant de 76 % (catégorie 2) d'absorption maximale en état sombre à 23ºC (matériau 1,60, revêtement AR, couleur grise).

3 Données HOYA en dossier. Évaluation interne des performances des produits HOYA. 11/2022. Selon la définition des UV dans la norme EN ISO 8980-3:2022.

4 Données HOYA en dossier. Validation interne des performances des produits HOYA. 11/2022. Selon la norme de mesure B-Cut EN, l'absorption de la lumière bleue varie de 9,2 % minimum (matériau 1,50, revêtement AR standard, à l'état initial, couleur grise) à 78,8 % maximum (matériau 1,50, revêtement AR standard, à l'état sombre, couleur marron, 23ºC).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488620/HOYA_Canada_Sensity_Fast_2024_FR.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/4874385/HOYA_Logo_v2.jpg

SOURCE HOYA Vision Care, Canada

CONTACT : Ob Hussain, HOYA Vision Care, Canada, Courriel : [email protected]