Avec une gamme de puissance étendue et des fonctionnalités améliorées, les verres de lunettes MiYOSMART® peuvent répondre plus efficacement aux besoins divers et croissants des jeunes patients myopes

MISSISSAUGA, Ontario, le 4 févr. 2025 /CNW/ -- Fidèle à son engagement envers l'évolution continue des solutions de traitement, HOYA Vision Care Canada, leader de la technologie des verres ophtalmiques, a annoncé le lancement d'une extension de gamme pour les verres de lunettes clairs MiYOSMART® couvrant des prescriptions allant jusqu'à -13,00 dioptries (D). Les options améliorées sont désormais disponibles à l'échelle nationale pour que les professionnels des soins oculaires (ECP) puissent les commander pour leurs patients atteints de forte myopie.

Cette extension de gamme intervient à un moment où la forte myopie suscite un grand intérêt dans le domaine de la gestion de la myopie. D'ici 2050, on estime qu'un milliard de personnes dans le monde souffriront de forte myopie, représentant 10 % de la population mondiale.¹ Cela nécessite une action précoce, car le risque de complications oculaires augmente de manière exponentielle avec les niveaux croissants de myopie.² Il est impératif d'identifier les enfants à haut risque de développer une forte myopie dès que possible et de leur fournir un traitement proactif et complet. Cela permettra de réduire considérablement le risque de complications liées à la myopie et d'assurer de meilleurs résultats visuels pour les jeunes patients à l'avenir.³

« La progression de la myopie est complexe et imprévisible, en particulier pour les enfants atteints de forte myopie. L'extension de la gamme MiYOSMART représente une avancée significative dans la résolution de ce défi, en fournissant des solutions complètes pour chaque enfant myope », a déclaré Kim Kochendorfer, RO, Gestionnaire des affaires professionnelles chez HOYA Vision Care Canada. « En optimisant les verres avec une gamme de puissance élargie et des fonctionnalités améliorées, nous continuons à donner aux professionnels des soins oculaires les moyens de fournir les meilleurs soins possibles aux jeunes patients, soutenant une vision plus saine aujourd'hui et à l'avenir. »

« Nous sommes fiers de lancer nos options de gamme étendue pour MiYOSMART à travers le Canada », a déclaré Steven Haifawi, Président d'HOYA Vision Care, Canada. « Avec la myopie augmentant rapidement chez les enfants dans le monde entier, notre engagement envers l'innovation garantit que les professionnels des soins oculaires disposent des outils nécessaires pour relever les défis uniques de la gestion de la myopie. »

Caractéristiques de l'extension de gamme MiYOSMART® :

Extension de la gamme de puissance négative : Non seulement pour les patients avec une myopie supérieure à -10,00D, mais aussi pour les patients ayant une myopie inférieure à -10,00D et de l'astigmatisme. Cela permettra à un plus grand nombre d'enfants myopes de bénéficier de soins efficaces et innovants, garantissant de meilleurs résultats visuels.

Non seulement pour les patients avec une myopie supérieure à -10,00D, mais aussi pour les patients ayant une myopie inférieure à -10,00D et de l'astigmatisme. Cela permettra à un plus grand nombre d'enfants myopes de bénéficier de soins efficaces et innovants, garantissant de meilleurs résultats visuels. Diamètres plus grands : Les diamètres de verres plus grands visent à répondre aux besoins de chaque enfant, leur permettant de trouver le style parfait adapté à leur mode de vie actif. Les professionnels des soins oculaires bénéficient d'une plus grande flexibilité lors du choix des montures, y compris pour ceux nécessitant une monture plus grande.

Les diamètres de verres plus grands visent à répondre aux besoins de chaque enfant, leur permettant de trouver le style parfait adapté à leur mode de vie actif. Les professionnels des soins oculaires bénéficient d'une plus grande flexibilité lors du choix des montures, y compris pour ceux nécessitant une monture plus grande. Épaisseur optimisée des bords des verres : Améliore l'esthétique des verres de lunettes, répondant à une préoccupation fréquente concernant l'apparence des verres épais avec des prescriptions élevées. Ces améliorations visent à accroître la satisfaction des patients grâce à une meilleure esthétique.

Les verres MiYOSMART offrent désormais l'option d'intégrer un revêtement Full Control - une combinaison de protection contre la lumière bleue, antibactérienne et 100 % UV - pour compléter l'offre des verres MiYOSMART® clairs, photochromiques Chameleon® et polarisés Sunbird® pour la gestion de la myopie. Cela enrichit le portefeuille complet de gestion de la myopie d'HOYA grâce à l'extension de gamme, répondant aux besoins d'une plus grande variété d'enfants.

Depuis son lancement en 2018, plus de 10 millions de verres de lunettes MiYOSMART® ont déjà été achetés par des parents dans le monde entier.⁴ Les verres de lunettes MiYOSMART® ont prouvé qu'ils ralentissent la progression de la myopie de 60 % en moyenne chez les enfants âgés de 8 à 13 ans,⁵ avec un effet soutenu sur la gestion de la myopie pendant huit ans.⁶

Pour en savoir plus sur la promotion et la gamme de verres MiYOSMART d'HOYA, visitez nous en ligne et parlez à votre gestionnaire de territoire d'HOYA.

*Les lentilles MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris aux États-Unis, et ne sont actuellement pas disponibles à la vente dans tous les pays, y compris aux États-Unis.

À propos d'HOYA Vision Care

Leader mondial en technologie optique, HOYA Vision Care s'engage à fournir des solutions innovantes de soins de la vue à chaque étape de la vie d'un patient. Partenaire de confiance des professionnels des soins oculaires à travers le monde, HOYA Vision Care est à l'avant-garde de l'excellence optique. Grâce à une présence mondiale comprenant 43 laboratoires et une équipe croissante de 20 000 employés, HOYA Vision Care offre des verres innovants et d'autres solutions de soins de la vue à des millions de personnes dans 110 pays.

À propos d'HOYA Corporation

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA Corporation est une entreprise mondiale de technologie et de dispositifs médicaux et un fournisseur de premier plan de produits médicaux et technologiques innovants. Les divisions et unités commerciales d'HOYA recherchent et développent des produits utilisés dans les domaines des soins de santé et de la technologie de l'information. Dans le domaine des soins de santé, nous fournissons des produits de dispositifs médicaux tels que des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles de contact et intraoculaires, des implants orthopédiques, des dispositifs chirurgicaux/thérapeutiques ainsi que des solutions de retraitement et de désinfection des dispositifs médicaux. Dans le domaine des technologies de l'information, nous proposons des produits tels que des lentilles optiques, des photomasques et des plaques utilisées dans le processus de fabrication des semi-conducteurs et des dispositifs LCD/OLED, des solutions logicielles de synthèse vocale et de gestion des ressources humaines, ainsi que des composants critiques pour les industries de la mémoire de masse et du stockage en nuage. Avec plus de 150 bureaux et filiales dans le monde, HOYA emploie actuellement une main-d'œuvre multinationale de 37 000 personnes.

