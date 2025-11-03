HSINCHU, 3 novembre 2025 /CNW/ -- ICP DAS-BMP (polymères biomédicaux), un fabricant et fournisseur de solutions de polyuréthanne thermoplastique de qualité médicale basé à Taïwan, est heureux d'annoncer sa participation au salon COMPAMED 2025, qui aura lieu du 17 au 20 novembre à Messe Düsseldorf, en Allemagne. Les visiteurs peuvent trouver l'équipe ICP DAS-BMP au hall 8b, kiosque C09-4.

Le clou de l'exposition de cette année sera deux innovations TPU conçues pour répondre aux besoins critiques dans la fabrication de dispositifs médicaux : la série Low-Migration et la série Low-Friction.

Image des polymères biomédicaux ICP DAS–BMP.

Le TPU Arothane™ ARP-B20 à faible migration est conforme à la norme ISO 10993 et adapté à une implantation pouvant aller jusqu'à 90 jours. Il minimise la migration additive pendant le traitement, aidant les cathéters à conserver des surfaces lisses tout au long de leur durée de vie, tout en offrant 15 options de couleur pour une conception flexible et personnalisée.

Un autre point majeur sera la nouvelle série Low-Friction, conçue avec une surface intrinsèquement lisse qui élimine le besoin de revêtements supplémentaires ou de traitements de post-traitement. Entièrement composée de polyuréthane thermoplastique et exempte de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) ou de plastifiants, cette série offre une stabilité fiable à long terme sans exsudation de surface ou migration additive. Ses propriétés de faible friction la rendent particulièrement adaptée aux applications nécessitant une insertion en douceur, telles que les sondes nasogastriques avec fils guides, tout en garantissant la sécurité et la performance pendant le stockage et l'utilisation.

En outre, ICP DAS-BMP présentera une large gamme de solutions de polyuréthanne thermoplastique couvrant des besoins médicaux variés. Les séries ARP, ALP et ALC conviennent à la plupart des dispositifs en contact avec le corps, et les modèles ARP-B20 et ALC-B40 sont adaptés à une implantation de 90 jours. Pour les applications radioopaques, les séries ARP-W et ARP-WG utilisent 40 à 60 % de tungstène pour améliorer la visibilité des fils-guides et des dispositifs à paroi mince. La série Engineering Arothane™ EARP, réputée pour sa clarté et sa résistance, est idéale pour l'orthodontie, les connecteurs Luer-Lock et d'autres appareils de précision.

Ensemble, ces équipements reflètent l'engagement continu d'ICP DAS-BMP à mettre au point des solutions de TPU plus sûres, plus fiables et plus polyvalentes qui permettent aux fabricants d'appareils médicaux de répondre aux besoins en constante évolution des soins de santé modernes.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, un important fabricant et fournisseur de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés axés sur la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente années d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligentes pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un soutien après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://bmp.icpdas.com

