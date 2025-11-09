HSINCHU, 9 novembre 2025 /CNW/ - ICP DAS-BMP a participé à la cérémonie de signature du protocole d'entente stratégique organisé par Towards Buddha Co., Ltd. le 28 octobre. Lors de cette cérémonie, elle a mis en avant ses réalisations en matière de recherche et développement et diverses applications dans les matériaux de TPU de qualité médicale. À l'avenir, ICP DAS-BMP collaborera avec des experts de l'industrie et des groupes de réflexion pour encourager l'innovation et stimuler conjointement le développement et l'adoption élargie des matériaux de TPU sur les marchés mondiaux.

L'événement a réuni des partenaires de l'industrie, dont ICP DAS CO., LTD. /ICP DAS-BMP, Intype Enterprise Co., Ltd., A-Max Technology Co., Ltd., MedServ Biotech Co., Ltd., LEON Biotech Co., Ltd., VOLER Biotech Consulting Co., Ltd., Chi Feng Co., Ltd., et Towards Buddha Co., Ltd.

Leur expertise combinée couvre un large éventail de secteurs, notamment la fabrication de matériaux de TPU de qualité médicale, la fabrication intelligente et les applications d'IIdO, les machines d'extrusion de précision et les technologies de traitement, l'équipement de déshumidification et de séchage, le moulage par injection et la production d'accessoires, la fabrication de cathéters et les services de moulage pour les FEO, ainsi que la conception d'appareils médicaux et les services de consultation en matière de réglementation.

Dans la chaîne d'approvisionnement des appareils médicaux, ICP DAS-BMP offre une gamme complète de matériaux de TPU de qualité médicale qui prennent pleinement en charge diverses applications médicales, y compris les cathéters, les revêtements de fils-guides, les connecteurs Luer-Lock et des composants orthodontiques.

Les processeurs Arothane™, Alithane™ et Durathane™ de base (séries ARP/ALP/ALC) répondent aux exigences de la plupart des dispositifs médicaux de contact avec le corps. Parmi eux, les modèles Arothane™ ARP-B20 et Durathane™ ALC-B40 ont réussi le test d'implantation de 13 semaines ISO 10993-6 et sont ainsi adaptés à l'implantation jusqu'à 90 jours. Grâce à leur excellente dispersibilité et à leur biocompatibilité, ces matériaux sont un choix privilégié pour la fabrication de cathéters en médecine invasive.

ICP DAS-BMP continuera de renforcer ses relations avec ses clients existants et ses partenaires du protocole d'entente, en fournissant des matériaux de TPU de qualité médicale qui allient sécurité et haute qualité. L'entreprise vise à améliorer sa compétitivité au sein de la chaîne d'approvisionnement médicale mondiale et à soutenir ses partenaires pour mettre au point des appareils médicaux plus complets et plus fiables.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, un important fabricant et fournisseur de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés axés sur la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente années d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligentes pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un soutien après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

