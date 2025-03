HSINCHU, 24 mars 2025 /CNW/ - ICP DAS-BMP (polymères biomédicaux), fabricant et fournisseur de TPU (polyuréthane thermoplastique) de qualité médicale basé à Taiwan, a le plaisir d'annoncer sa participation au salon CMEF (China International Medical Equipment Fair), qui se tiendra du 8 au 11 avril 2025, au National Exhibition and Convention Center, à Shanghai.

Image d’ICP DAS–BMP

Les produits phares de l'exposition de cette année seront l'ARP-93A-B20 WHITE L et l'ARP-95A-B20 WHITE L, spécialement conçus pour les endoprothèses urétérales. Ces matériaux TPU innovants répondent aux normes ISO 10993 en matière de biocompatibilité, ce qui garantit la sécurité lors de l'implantation. Ils offrent une stabilité exceptionnelle dans les processus de thermofixation, sans problème de migration, ce qui garantit la fiabilité du produit. Avec 15 couleurs disponibles couramment utilisées dans les dispositifs médicaux, ils offrent aux fabricants des possibilités de conception polyvalentes.

D'autres solutions TPU révolutionnaires viennent compléter ce produit phare. La série ArothaneMD ARP-W-G, contenant 40 à 60 % de tungstène, offre une excellente radio-opacité pour les dispositifs médicaux à paroi mince et des performances fiables pour les revêtements de fils-guides. En outre, les séries ArothaneMD ARP-B20 et DurathaneMD ALC-B40, renforcées par du sulfate de baryum, offrent une sécurité certifiée pour une implantation prolongée.

Pour répondre aux demandes d'une plus large gamme d'applications, ICP DAS-BMP se concentre également sur les matériaux TPU plus souples et plus durs. L'Engineering ArothaneMD TPU (série EARP), d'une dureté supérieure à 70D, présente une température de transition vitreuse élevée et une transmission de la lumière exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les applications à haute résistance et haut module telles que les connecteurs Luer-Lock. La série ARP souple, d'une dureté inférieure à 70A, offre quant à elle une flexibilité et une adaptabilité accrues pour diverses applications médicales, élargissant ainsi la gamme complète de TPU d'ICP DAS-BMP.

Retrouvez l'équipe d'ICP DAS-BMP au hall 8.1, kiosque M49, pour découvrir ces avancées et les solutions TPU sur mesure conçues pour améliorer les innovations dans le domaine des soins de santé.

À propos d' ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, un important fabricant et fournisseur de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés axés sur la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente années d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligentes pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un soutien après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://bmp.icpdas.com

