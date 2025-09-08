HSINCHU, 9 septembre 2025 /CNW/ -- ICP DAS-BMP (polymères biomédicaux), un fabricant et fournisseur de solutions de polyuréthanne thermoplastique de qualité médicale basé à Taïwan, est heureux d'annoncer sa participation au salon Medtec China 2025, qui aura lieu du 24 au 26 septembre au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.

Image des polymères biomédicaux ICP DAS–BMP.

L'exposition de cette année mettra en lumière le polyuréthanne thermoplastique à faible migration ARP-B20, conçu pour répondre aux normes de biocompatibilité ISO 10993 et adapté aux applications d'implants sur 90 jours. Le polyuréthanne thermoplastique à faible migration réduit considérablement la migration additive pendant le processus de réglage de la température, ce qui aide les cathéters à maintenir une surface propre et lisse tout au long de leur durée de vie. Avec 15 choix de couleur, ce matériau offre une large flexibilité de conception et permet des solutions personnalisées pour des besoins cliniques spécifiques.

ICP DAS-BMP présentera également une vaste sélection de matériaux de polyuréthanne thermoplastique pour différentes applications médicales. Les processeurs Arothane™, Alithane™ et Durathane™ de base (séries ARP/ALP/ALC) répondent aux exigences de la plupart des dispositifs médicaux de contact avec le corps, en particulier les teneurs en sulfate de baryum B20 ou B40. Les modèles Arothane™ ARP-B20 et Durathane™ ALC-B40 ont réussi le test d'implantation de 13 semaines ISO 10993-6, ce qui les rend adaptés à l'implantation jusqu'à 90 jours. L'excellente dispersibilité et la sécurité biologique en font un choix privilégié pour les cathéters en médecine invasive.

Pour les dispositifs médicaux à paroi mince ou les revêtements de guide métallique, les séries Arothane™ ARP-W et ARP-WG, contenant de 40 à 60 % de tungstène, offrent une excellente radiodensité. La série ARP souple, avec une dureté inférieure à 70 A, offre une flexibilité et une résistance mécanique pour les appareils nécessitant à la fois la durabilité et le confort du patient.

Le polyuréthanne thermoplastique Engineering Arothane™ (série EARP) est doté d'une température élevée de transition vitreuse et d'une transmission de lumière exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les composants orthodontiques, les connecteurs Luer-Lock et d'autres appareils de précision.

Ensemble, ces produits forment un portefeuille complet de polyuréthannes thermoplastiques qui répond aux besoins changeants des technologies de soins de santé modernes. Visitez l'équipe d'ICP DAS-BMP au hall 2, kiosque 2D402 pour découvrir les innovations et découvrir des solutions de polyuréthanne thermoplastique qui améliorent les performances, la sécurité et la polyvalence des appareils.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, un important fabricant et fournisseur de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés axés sur la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente années d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligentes pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un soutien après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://bmp.icpdas.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2764756/Image_ICP_DAS_BMP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/5492047/icpdas_bmp_Logo.jpg

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.

Pour les produits de polyuréthanne thermoplastique et les demandes de renseignements, communiquez avec : [email protected].