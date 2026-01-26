HSINCHU, 26 janvier 2026 /CNW/ - ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricant et fournisseur taïwanais de TPU (polyuréthanne thermoplastique), est heureux d'annoncer sa participation au WHX Dubai 2026 (anciennement Arab Health), qui se tiendra du 9 au 12 février au Dubai Exhibition Centre. Les visiteurs peuvent rencontrer l'équipe ICP DAS-BMP au kiosque S7C117.

Le point fort de l'exposition de cette année sera deux innovations TPU conçues pour répondre à des besoins critiques dans la fabrication de dispositifs médicaux : la gamme à faible migration et la gamme à faible friction.

Photo par ICP DAS-BMP

L'Arothane™ ARP-B20 TPU à faible migration est conforme à la norme ISO 10993 et convient pour une implantation jusqu'à 90 jours. Le produit minimise la migration des additifs pendant le traitement, ce qui permet aux cathéters de conserver des surfaces lisses tout au long de leur durée de conservation, tout en offrant plusieurs options de couleurs pour des designs flexibles et personnalisés.

La gamme à faible friction, conçue avec une surface par nature lisse, élimine le besoin de revêtements supplémentaires ou de traitements ultérieurs. Composée entièrement de TPU et exempte de PFAS ou de plastifiants, elle assure une stabilité à long terme sans exsudation de surface ni migration d'additifs. Ses propriétés de faible friction sont adaptées aux applications nécessitant une insertion en douceur, telles que les sondes nasogastriques avec fils-guides, tout en garantissant la sécurité et la performance pendant le stockage et l'utilisation.

ICP DAS-BMP présentera également un large éventail de matériaux TPU prévus pour diverses applications médicales. Les gammes ARP, ALP et ALC conviennent aux dispositifs dont la durée de contact est limitée (moins de 24 heures), prolongée (de 24 heures à 30 jours) et longue durée (plus de 30 jours) conformément à la norme ISO 10993-1. Pour les applications radio-opaques, ARP-B20 et ALC-B40 (qualifié pour une implantation de 90 jours) et les séries ARP-W/WG (40 à 60 % de tungstène) offrent une visibilité accrue pour les dispositifs invasifs ou implantables. La gamme Engineering Arothane™ EARP, réputée pour sa clarté et sa résistance mécanique, est idéale pour les composants orthodontiques, les connecteurs Luer-Lock et d'autres dispositifs médicaux de précision.

Ensemble, ces matériaux reflètent la volonté d'ICP DAS-BMP de proposer des solutions TPU sûres, fiables et polyvalentes permettant aux fabricants de dispositifs médicaux de répondre aux besoins évolutifs en matière de soins de santé.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bmp.icpdas.com

Pour les produits TPU et les demandes de renseignements, contactez : [email protected]