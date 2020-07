IBM et le Groupe Banque TD soutiennent également l'organisation à but non lucratif ACCES Employment dans la plateforme SkillsBuild pour offrir des cours, des projets et un encadrement personnalisés à plus de 35 000 Canadiens qui souhaitent développer de nouvelles compétences

TORONTO, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, IBM, (NYSE: IBM) et l'organisation à but non lucratif ACCES Employment lancent une collaboration à l'aide de la plateforme SkillsBuild, proposant des cours, des projets et un encadrement personnalisés à plus de 35 000 Canadiens qui souhaitent développer de nouvelles compétences et trouver un nouvel emploi. Le Groupe Banque TD, par l'intermédiaire de son entreprise citoyenne mondiale, la promesse TD Prêts à agir, apporte un soutien supplémentaire à cette collaboration pour financer des programmes qui aident les femmes et les nouveaux arrivants professionnels en TI à réussir leur carrière au Canada.

La plateforme IBM SkillsBuild sera également utilisée par Services d'emploi pour les jeunes (YES), un leader canadien dans l'emploi des jeunes qui fournit des services à des milliers de jeunes défavorisés et vulnérables et leur permet de développer des compétences en matière de culture numérique et d'infonuagique.

IBM agrandit aussi la plateforme SkillsBuild, lançant SkillsBuild Reignite pour les demandeurs d'emploi qui veulent suivre des cours en ligne gratuits sans d'abord établir de relation avec une organisation à but non lucratif, les aidant à trouver de nouveaux emplois dans des secteurs en forte croissance comme le développement web, l'intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité.

Selon un rapport de Statistique Canada publié en juillet, près d'un million d'emplois ont été créés au Canada en juin, mais il y a encore près de deux millions d'emplois de moins aujourd'hui qu'avant la pandémie de COVID-19. La plateforme, disponible en anglais et en français, proposera plus de 7 000 cours conçus pour aider les Canadiens à développer des compétences professionnelles essentielles, à acquérir une expérience pratique et à bâtir leur carrière.

À propos de SkillsBuild :

IBM s'associe avec ACCES Employment, une organisation de services d'emploi de premier plan de la région du Grand Toronto (RGT) qui aide les demandeurs d'emploi d'origines diverses qui rencontrent des obstacles à l'emploi à s'intégrer au marché du travail canadien.



Soutenu par IBM et le Groupe Banque TD, ACCES Employment utilisera la plateforme SkillsBuild pour offrir un ensemble intégré de cours, de projets et d'encadrement personnalisés aux Canadiens qui recherchent un emploi.



IBM est également partenaire de YES, le leader canadien dans l'emploi des jeunes qui propose des programmes novateurs pour aider les jeunes défavorisés et vulnérables.



SkillsBuild est traditionnellement offert en coopération avec des organisations à but non lucratif locales dans plus de 15 pays et à plus de 30 000 utilisateurs.



Plus de renseignements ici.

À propos de SkillsBuild Reignite :

SkillsBuild Reignite est une version ouverte et accessible de SkillsBuild conçue pour tous les individus, propriétaires d'entreprises et entrepreneurs qui ne sont pas affiliés à une organisation à but non lucratif et qui se concentrent sur la reprise économique.



Cette plateforme permet aux utilisateurs de suivre des cours en ligne pour développer des compétences numériques et professionnelles, en apprendre davantage sur les affaires et la stratégie numérique et obtenir des conseils d'experts pour réussir un entretien d'embauche numérique.



Les entrepreneurs peuvent demander des conseils pour établir ou relancer leur petite entreprise, tirer parti de l'aide au développement économique ou améliorer leurs compétences en matière de marketing numérique.



Plus de renseignements ici.

« Certains des plus grands défis auxquels sont aujourd'hui confrontées les entreprises nécessitent des compétences qui ne sont pas associées à un diplôme traditionnel. Il est essentiel de s'assurer que les Canadiens développent ces compétences utiles qui correspondent aux besoins du secteur », a dit Claude Guay, président et directeur général d'IBM Canada. « C'est pourquoi, quels que soient les antécédents, l'éducation ou l'expérience de vie, SkillsBuild fournira aux apprenants les compétences professionnelles et le mentorat dont ils ont besoin pour naviguer dans la nouvelle économie numérique ».

« Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, des options de formation et d'apprentissage de qualité qui sont immédiatement disponibles contribueront grandement au succès des demandeurs d'emploi et des Canadiens qui recherchent un emploi dans différents secteurs », indique Allison Pond, présidente et chef de la direction d'ACCES Employment. « Nous sommes ravis de nous associer à IBM et au Groupe Banque TD dans le cadre de cette initiative. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir un éventail de possibilités d'apprentissage pour améliorer les compétences et l'employabilité des demandeurs d'emploi d'ACCES ».

« Il est essentiel que les programmes de formation s'adaptent à l'avenir du travail pour garantir l'emploi et la prospérité à long terme des jeunes, en particulier les plus vulnérables d'entre eux », dit Timothy Lang, président et chef de la direction de YES - Services d'emploi pour les jeunes. « Le partenariat entre YES et IBM aura un effet immédiat et préparera des dizaines de milliers de jeunes utilisant chaque année les services de YES à des carrières de longue durée, changeant des vies pour toujours ».

En plus du partenariat avec ACCES Employment et YES - Services d'emploi pour les jeunes, IBM travaille avec des organisations dans tout le Canada pour relancer l'économie, notamment à l'aide du programme IBM Service Corps récemment repensé, qui offre à des équipes de 12 à 15 employés d'IBM un congé pour aider les organisations à but non lucratif et les leaders citoyens à résoudre des problèmes complexes et hautement prioritaires en matière d'éducation et de développement économique. Depuis 2008, le programme IBM Service Corps a envoyé plus de 4 000 employés pour soutenir plus de 1 400 projets dans plus de 40 pays.

Pour en savoir plus sur SkillsBuild pour les organisations à but non lucratif : http://skillsbuild.org

Pour en savoir plus sur SkillsBuild Reignite : https://www.skillsbuild.org/reignite

Pour en savoir plus sur IBM Service Corps : https://www.ibm.org/initiatives/ibm-service-corps

