La nouvelle région infonuagique multizone (MZR) d'IBM aidera les entreprises canadiennes à tirer parti de l'IA générative et à répondre aux exigences en matière de souveraineté des données

La région MZR IBM Cloud sera conçue pour répondre aux besoins des secteurs les plus réglementés, en hiérarchisant la résilience, les performances et l'évolutivité, la sécurité et la conformité

Des capacités et des services novateurs seront offerts aux clients partout au Canada , y compris l'accès à IBM Power Virtual Server, VMware en tant que service, SAP et HPC en tant que service

MONTREAL, QC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Le 8 avril 2024 - IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir une nouvelle région infonuagique multizone (MZR) à Montréal (Québec). L'installation sera conçue pour aider les clients à répondre à leurs exigences réglementaires en constante évolution et à tirer parti de la technologie comme l'IA générative grâce à une plateforme infonuagique d'entreprise sécurisée. La région MZR de Montréal sera composée de trois zones de disponibilité, emplacements isolés au sein d'un centre de données ou d'une infrastructure de nuage, qui sont conçues pour fournir des services de disponibilité, des services infonuagiques uniformes et une plus grande résilience pour aider les clients à exécuter des charges de travail critiques.

« La nouvelle région MZR servira de catalyseur pour des avancées transformatrices, permettant aux entreprises d'exploiter tout le potentiel du nuage hybride et de l'IA. En offrant une infrastructure infonuagique fiable et locale, nous offrirons aux entreprises du Québec et de partout au Canada la tranquillité d'esprit dont elles ont besoin pour innover et croître, tout en respectant les exigences strictes en matière de protection de la vie privée et de souveraineté des données », a déclaré Deb Pimentel, directrice générale, Technologies, IBM Canada. « Nous sommes fiers de contribuer à la croissance continue de l'écosystème technologique florissant de la province en mettant en place une infrastructure solide qui pourrait stimuler encore plus la transformation numérique et le développement économique soutenu. »

Selon le Rapport sur la transformation du nuage 2023 d'IBM, les chefs d'entreprise soulignent la nécessité d'une approche infonuagique hybride pour libérer la puissance de l'IA générative. En fait, selon le rapport, 64 % des utilisateurs de nuage hybride au Canada ont une approche organisationnelle formelle pour l'utilisation de l'IA générative. À mesure que les clients de partout au Canada adoptent l'IA générative, IBM Cloud offre une infrastructure haute performance, flexible et optimisée pour l'intelligence artificielle pour IBM watsonx, avec des options d'unités de traitement graphique (GPU) sur serveur virtuel ou non.

« Alors que nous nous efforçons d'aider nos clients dans l'ensemble du secteur des services publics à réaliser leurs missions, il est essentiel de fournir des services rapidement et à proximité de l'endroit où se trouvent leurs données pour aider les clients à gérer leurs besoins en matière de souveraineté des données. IBM a une longue histoire avec nous en tant que fournisseur innovant au Canada et nous sommes ravis de voir leur dévouement continu dans la région. Grâce à la nouvelle région MZR de Montréal, IBM permettra de réduire le temps d'attente afin que nous puissions apporter des services haute vitesse directement à la porte de nos utilisateurs tout en poursuivant notre engagement à respecter les plus récentes exigences réglementaires pour conserver de manière sécuritaire les données dans le pays », a déclaré Sharat Balachandran, vice-président, recherche et développement, SmartWorks, une division de Harris Computer Systems.

Le réseau MZR IBM Cloud prend de l'expansion à Montréal

S'appuyant sur l'ouverture de la région MZR IBM Cloud de Toronto en 2021 et des centres de données existants à Montréal, l'ouverture de la nouvelle région MZR de Montréal est prévue pour le premier semestre 2025. La présence accrue d'IBM au Canada devrait aider les clients de tout le pays à gérer leurs exigences réglementaires émergentes et existantes - y compris les exigences géographiques en matière de souveraineté - tout en stimulant l'innovation. Il s'agit de la dernière avancée dans la création de régions MZR IBM Cloud et de centres de données mondiaux à la fine pointe de la technologie conçus pour fournir une bande passante supérieure, de la résilience, de la sécurité, de la fiabilité et les fonctions d'automatisation.

La région MZR IBM de Montréal sera conçue pour aider les clients canadiens à répondre aux exigences de leur secteur réglementé

De plus, alors que les secteurs réglementés, comme les services fédéraux et financiers, continuent de faire face à des exigences changeantes, la région MZR de Montréal sera conçue pour permettre aux clients canadiens de déployer des charges de travail d'IA et de mission critique à des niveaux élevés de sécurité, et d'aider les clients à répondre à leurs exigences en matière de souveraineté et de conformité aux règlements. Il s'agit entre autres de les aider à démontrer leur conformité au profil Protégé B - intégrité moyenne du gouvernement du Canada, un niveau de sécurité défini par le gouvernement pour les renseignements et les biens de nature sensible. La plateforme infonuagique d'entreprise d'IBM est conçue pour aider les clients canadiens dans les secteurs les plus réglementés dans le traitement des charges de travail dans IBM Cloud à répondre à leurs exigences réglementaires locales.

Les entreprises canadiennes pourront exploiter la puissance de la région MRZ IBM de Montréal pour augmenter l'évolutivité et la fiabilité pour les clients

SmartWorks, une division de Harris Computer Systems et d'autres entreprises à travers le Canada auront accès à la nouvelle région MZR qui sera alimentée à 100 % en électricité renouvelable et qui bénéficiera des capacités innovantes du nuage hybride, y compris l'accès à IBM Power Virtual Server et VMware en tant que service, ainsi qu'à SAP et HPC en tant que service.

La région MZR IBM Cloud aidera les clients canadiens à accélérer l'adoption du nuage

En offrant l'accès à la plateforme infonuagique d'entreprise d'IBM conçue pour les secteurs hautement réglementés, IBM vise à aider les clients de partout au Canada à accélérer l'adoption du nuage. Par exemple, soutenu par un écosystème en croissance formé de plus de 130 partenaires technologiques et d'entreprises de technologies financières, IBM Cloud pour les services financiers est conçu pour accélérer la transformation numérique des institutions financières en mettant l'accent sur la confiance, la sécurité, la conformité et la souveraineté des données, et inclut la sécurité et les contrôles propres à ce secteur qui sont intégrés à la plateforme. De plus, les clients peuvent exploiter les fonctions de paiement en tant que service, y compris les vérifications en tant que service fournies par le Centre de paiements IBM, membre d'IBM Conseil, qui peut les aider à accéder aux avantages d'une plateforme infonuagique gérée et sécurisée qui a la capacité d'évoluer vers le haut et vers le bas pour répondre aux changements de volumes de paiement et de vérification électroniques.

À mesure que les clients de l'ensemble du Québec et du Canada continuent de se transformer, IBM demeure déterminée à les aider à innover avec la résilience, la performance, la sécurité et la conformité au premier plan. L'expansion de la présence d'IBM au Canada peut aider les entreprises d'un bout à l'autre du pays à tirer parti de la technologie comme l'IA générative avec une plateforme infonuagique sécurisée, tout en se conformant aux plus récentes exigences réglementaires.

