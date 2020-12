Le fournisseur canadien de solutions de technologie financière donne aux institutions la flexibilité et la sécurité nécessaires pour innover et être concurrentielles, et fait progresser la stratégie d'IBM en matière de nuage hybride et d'IA

MONTRÉAL, Québec, le 15 déc. 2020 /CNW/ - IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis l'entreprise montréalaise Expertus Technologies Inc. L'acquisition renforce le portefeuille d'IBM en tant que fournisseur de solutions de paiement numérique de bout en bout et fait progresser la stratégie de nuage hybride et d'IA d'IBM.

« Les institutions financières doivent trouver un équilibre entre une demande accrue de solutions numériques sécurisées et le respect d'une réglementation qui évolue rapidement », a déclaré Mark Foster, vice-président principal de Services IBM. « La solution de paiement en tant que service d'Expertus élargit notre offre de paiements basés sur le nuage hybride, en transformant les paiements et la gestion de trésorerie avec l'IA pour donner aux institutions financières la flexibilité nécessaire pour innover rapidement et rester concurrentielles au fur et à mesure de l'évolution des demandes des consommateurs. »

Expertus est une entreprise pionnière de solutions infonuagiques pour le secteur des services financiers. Plus de 1 000 organisations, y compris des banques, coopératives de crédit, agences de régulation et entreprises du monde entier, traitent en moyenne plus de 50 milliards de dollars par jour sur sa plateforme de paiement. Expertus est également l'un des plus grands bureaux de services nord-américains de la Society for Worldwide Interbank Financial Transactions (SWIFT), le vaste réseau utilisé par les banques et autres institutions financières pour gérer les transferts d'argent et les transactions de trésorerie.

Avec cette acquisition, IBM acquiert des décennies d'expérience en matière de conseil pour relever les défis les plus pressants de la modernisation des paiements des institutions financières, qui font partie de cette opportunité d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars de services de conseil et de processus d'affaires sur les marchés bancaires et financiers1 au cours des prochaines années. Cette acquisition accroît également la portée du secteur financier d'IBM et sa capacité à gérer des intégrations complexes - de technologies, de personnes et de processus - et s'appuie sur l'acquisition le mois dernier de TruQua, partenaire-conseil de SAP, qui a renforcé l'expertise des Services d'affaires mondiaux d'IBM en matière de modernisation des applications dans le nuage et de transformation des finances.

Flux de travaux intelligents pour les paiements fondés sur l'IA

IBM s'est depuis longtemps engagée à simplifier et à rationaliser les opérations de paiement tout en se conformant à la myriade de réglementations, en améliorant la détection des fraudes et en appliquant les normes du secteur des paiements. Les solutions de paiement et de gestion de trésorerie d'Expertus modernisent les opérations de paiement telles que le traitement des paiements transfrontaliers en temps réel. Les paiements dans le nuage offrent la flexibilité nécessaire aux institutions financières pour développer et offrir de nouveaux services aux consommateurs, tout en répondant à des exigences réglementaires strictes en matière de transmission de données financières et de détection des fraudes.

Avec Expertus, IBM peut désormais fournir aux institutions financières toute la gamme des flux de travaux intelligents, des processus commerciaux de bout en bout intégrés à l'IA, aux données et aux analyses, en transformant les paiements et la gestion de trésorerie sur le nuage avec des données en temps réel, des interfaces faciles à utiliser et une tarification améliorée en réduisant le coût par transaction. En outre, il complète l'expertise sectorielle approfondie, la sécurité et la résilience disponibles grâce à IBM Cloud for Financial Services™.

« Expertus a construit une entreprise de services financiers efficace et fiable, qui, à bien des égards, était en avance sur son temps », a déclaré Jacques Leblanc, directeur général et fondateur d'Expertus. « Avec IBM, nous pouvons désormais offrir aux entreprises du monde entier les avantages et la sécurité de transactions financières transparentes de bout en bout. »

« Le partenariat de longue date entre IBM et Expertus est une excellente base sur laquelle nous pouvons approfondir notre relation », a ajouté M. Leblanc. « En tant qu'entreprise montréalaise, nous sommes fiers de porter notre offre ainsi que notre engagement envers les clients à un niveau supérieur et sur un marché plus large. »

Expertus fait maintenant partie de Services d'affaires mondiaux d'IBM, à la suite de son alliance précédente réussie avec le Centre de paiements IBM Canada. IBM consolidera l'offre de la plateforme de paiement Expertus en tant que service et s'appuiera sur les services et les capacités de traitement de SWIFT, qui permettent à un réseau mondial de 11 000 institutions financières dans plus de 200 pays d'envoyer et de recevoir des informations sur les transactions financières.

L'investissement continu d'IBM est son offre de nuage hybride sécurisé et de qualité professionnelle - qui s'appuie sur Red Hat OpenShift - et qui lui permet de répondre de manière unique aux exigences particulières des institutions de services financiers. IBM Cloud for Financial Services™ est basé sur la même sécurité informatique confidentielle de pointe que l'on retrouve dans IBM Z. Distribué au moyen d'IBM Hyper Protect Services, il est doté de capacités de chiffrement de type « Keep Your Own Key », garanties par le plus haut niveau de certification de sécurité disponible sur le marché, ce qui le rend idéal pour les charges de travail critiques et les données hautement sensibles.

