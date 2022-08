QUÉBEC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer que sa division des Services aux concessionnaires a été sélectionnée par les services des finances de Hyundai Motor et de Genesis comme nouvel administrateur des programmes de protection étendue Hyundai et Genesis. Ces programmes intègrent pleinement les produits de marque, y compris les garanties prolongées, l'assurance de remplacement, les programmes de protection garantie de l'actif et du paiement, ainsi qu'une gamme complète de produits complémentaires.

Offerts aux consommateurs des concessionnaires Hyundai et des distributeurs Genesis partout au Canada, ces produits de protection seront administrés par iA Services aux concessionnaires à partir du 1er mars 2023; un produit de protection de location-bail sera toutefois disponible dès le 1er octobre 2022.

« Nous sommes ravis que Hyundai et Genesis Canada aient décidé de nous faire confiance. Hyundai et Genesis sont parmi les marques les plus dynamiques et à croissance rapide au Canada. Ils sont également très avancés dans leur gamme de véhicules électriques et dans leur feuille de route dans ce domaine, ce qui est conforme à notre vision du développement durable. Nous travaillons déjà avec près de 50 % du réseau de détaillants de Hyundai et des distributeurs de Genesis au Canada et avec 73 % au Québec. Avec Hyundai et Genesis, nous bâtirons le programme de marque et livrerons une plus grande valeur pour les consommateurs et les concessionnaires », a déclaré Gwen Gareau, vice-présidente principale, iA Services aux concessionnaires. « Après plus de 60 années en affaires à travers le Canada, nous avons développé une riche expérience et une expertise qui font de nous un leader du marché au Canada. Nous avons hâte de travailler avec Hyundai et Genesis, ainsi qu'avec leurs détaillants et distributeurs à travers le pays. »

iA Services aux concessionnaires distribue des produits d'assurance des débiteurs (vie, invalidité, perte d'emploi et maladie grave) et des produits d'assurance de dommages. Les produits d'assurance de dommages comprennent les garanties prolongées, les garanties de remplacement et les produits de protection garantie de l'actif ainsi qu'une vaste gamme de produits complémentaires.

Cette division de iA Groupe financier compte plus de 525 employés et 2,1 millions d'individus assurés. Ses produits sont offerts par l'entremise d'un réseau de distribution pancanadien de 4 800 concessionnaires d'automobiles et d'autres véhicules, de fabricants d'équipements d'origine et de partenariats privilégiés.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

