iA Groupe financier versera un million de dollars en bourses d'études à des jeunes autochtones

QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier s'engage à soutenir les étudiants autochtones qui fréquentent un établissement postsecondaire au Canada, et ce, par la création de bourses d'études gérées par l'organisme autochtone Indspire. iA versera un million de dollars, montant réparti sur une période de cinq ans, dans les Bourses pour les communautés autochtones de iA Groupe financier.

Ce sont donc 200 000 $ par année qui, au cours des cinq prochaines années, seront remis à des étudiants (de 2022 à 2026 inclusivement). La moitié de ces fonds iront à des étudiants en commerce et l'autre moitié à des étudiants ayant les plus grands besoins financiers pour leurs coûts d'éducation. Ce soutien financier aux étudiants autochtones s'ajoute au montant de 200 000 $ déjà versé par iA en 2021 dans le même programme de bourses d'études.

« Nous sommes heureux de soutenir et de faire progresser la réussite des étudiants autochtones par le biais de ce don, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Cette initiative reflète bien nos valeurs et notre présence pancanadienne. Nous croyons à l'importance de l'éducation pour favoriser la réussite des personnes, c'est pourquoi nous investissons davantage et à long terme dans cette cause. »

« Indspire est fier de travailler en partenariat avec iA Groupe financier sur ce programme très important », déclare Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « Non seulement il représente une opportunité nouvelle significative pour les apprenants autochtones à travers le pays, mais il est également un signe tangible de la réconciliation en action. »

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour qu'elle apporte à long terme des avantages à la fois à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada.

Pas moins de 90 % des étudiants soutenus par Indspire obtiennent un diplôme et nous sommes très fiers de contribuer activement à cette réussite.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national, dirigé par des Autochtones, qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des récompenses financières et des programmes et il partage des ressources pour que les étudiants autochtones puissent réaliser tout leur potentiel. En 2020-2021, Indspire a octroyé 6 245 bourses, une valeur de plus de 20 M$, à des étudiants autochtones à travers le Canada.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected], ia.ca ; Brandon Meawasige, Directeur, Communications et marketing, Bureau : 647 925-0611, Courriel : [email protected], indspire.ca