iA Groupe financier tiendra un événement virtuel destiné aux investisseurs le 10 mars 2021

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (iA Société financière inc.) (TSX: IAG) tiendra un événement virtuel destiné aux investisseurs le mercredi 10 mars 2021, de 9 h à 12 h (HE).

Les membres de l'équipe de direction aborderont les sujets suivants :

M. Denis Ricard , président et chef de la direction, discutera de l'ensemble de la stratégie et des ambitions.

discutera de l'ensemble de la stratégie et des ambitions. M. Mike L. Stickney , vice-président exécutif et chef de la croissance, parlera de la stratégie de croissance et de la composition des activités de la société.

parlera de la stratégie de croissance et de la composition des activités de la société. Mme Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles, expliquera comment iA peut se développer avec succès sur le marché Canadien de l'assurance individuelle, de l'épargne et de la retraite.

expliquera comment iA peut se développer avec succès sur le marché Canadien de l'assurance individuelle, de l'épargne et de la retraite. M. Mike L. Stickney , vice-président exécutif et chef de la croissance, M. François Blais, vice-président exécutif, Services aux concessionnaires et risques spéciaux, et Mme Kristen Gruber , présidente des opérations des Services aux concessionnaires aux États-Unis, expliqueront comment tirer parti de l'expertise de la société en matière des Services aux concessionnaires pour poursuivre la croissance au Canada et aux États-Unis.

expliqueront comment tirer parti de l'expertise de la société en matière des Services aux concessionnaires pour poursuivre la croissance au et aux États-Unis. M. Pierre Miron , vice-président exécutif, Technologies de l'information et Opérations de placement, et Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles, expliqueront comment les investissements numériques soutiendront la croissance à venir.

expliqueront comment les investissements numériques soutiendront la croissance à venir. M. Alain Bergeron , vice-président exécutif et chef des placements, discutera de la stratégie d'investissement.

discutera de la stratégie d'investissement. M. Jacques Potvin , vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef, parlera de la solidité financière et de la rentabilité de la société.

Du matériel de présentation ainsi qu'une webdiffusion vidéo (https://encore.streamme.ca/2021-investor-event) seront disponibles sur le site Web de la société, à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, dans la section Relations avec les investisseurs / Conférences et présentations / Événement virtuel pour les investisseurs 2021. Une transcription et une version archivée de la webdiffusion seront disponibles sur le site Web de la société la semaine suivant la présentation.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

