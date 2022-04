QUÉBEC, le 6 avril 2022 /CNW/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui que l'assemblée annuelle des actionnaires de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et l'assemblée annuelle de l'unique porteur d'actions ordinaires et des porteurs de polices avec participation de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») se tiendront ensemble le jeudi 12 mai 2022, à 14 h (heure avancée de l'Est), et ce, de manière virtuelle.

L'assemblée sera diffusée en direct sur le Web, au https://www.icastpro.ca/fia220512 (mot de passe : iA2022). Pour savoir comment participer à la webdiffusion et voter à la réunion virtuelle, les actionnaires sont invités à consulter la Circulaire de sollicitation de procurations (la « Circulaire ») se rapportant à l'assemblée annuelle de iA Société financière et les porteurs de polices avec participation doivent consulter le document d'information à l'intention des porteurs de polices avec participation (le « Document d'information ») se rapportant à l'assemblée annuelle de iA Assurance ainsi que leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l'assemblée, poser des questions et exercer leur droit de vote, en temps réel, pourvu qu'ils se soient connectés à Internet et qu'ils respectent les dispositions énoncées dans la Circulaire et dans les règles de conduite applicables pour l'assemblée virtuelle. Les propriétaires véritables qui ne sont pas dûment nommés comme fondés de pouvoir pourront participer à l'assemblée à titre d'invités, mais ils ne pourront pas exercer leur droit de vote à l'assemblée.

Les porteurs de polices avec participation qui désirent exercer leur droit de vote par procuration avant l'assemblée doivent obtenir un formulaire de procuration en communiquant par courriel avec le secrétariat corporatif de iA Groupe financier à [email protected]. Les porteurs de polices avec participation qui désirent participer à l'assemblée et voter à l'assemblée doivent aussi communiquer avec le secrétariat corporatif de iA Groupe financier à [email protected] pour obtenir un numéro de contrôle leur permettant de se connecter à l'assemblée via le lien mentionné ci-dessus et voter à l'assemblée.

Nous encourageons fortement les actionnaires et les porteurs de polices avec participation à voter avant l'assemblée en utilisant l'une des méthodes indiquées sur leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote. Pour que les droits de vote par procuration soient exercés à l'assemblée, Services aux investisseurs Computershare inc., notre agent des transferts, doit avoir reçu les votes par procuration au plus tard le 10 mai 2022 avant 17 h (heure locale).

Si vous êtes un actionnaire et que vous avez besoin d'aide pour voter vos actions, veuillez contacter notre agent de sollicitation de procurations, la Société de groupe de conseil Laurel Hill, par téléphone au 1 877 452-7184 (Canada et États-Unis) ou au 1 416 304-0211 (autres pays) ou par courriel à [email protected].

Le Rapport annuel 2021, la Circulaire, les règles de conduite applicables pour l'assemblée virtuelle et le Document d'information sont maintenant disponibles en ligne sur le site ia.ca (https://ia.ca/relationsaveclesinvestisseurs). Le Rapport annuel et la Circulaire sont aussi disponibles sur sedar.com. Les actionnaires de iA Société financière recevront les documents se rapportant à l'assemblée annuelle au cours des prochains jours.

Le Rapport annuel comprend le Rapport de gestion annuel, les États financiers consolidés aux 31 décembre 2021 et 2020 et divers autres renseignements sur iA Groupe financier.

La Circulaire présente, entre autres éléments, les renseignements relatifs à l'exercice du droit de vote des actionnaires à l'assemblée annuelle de iA Société financière, des informations sur le conseil d'administration et les pratiques de gouvernance, ainsi que sur la rémunération de la haute direction.

Les règles de conduite visent à assurer le bon déroulement de l'assemblée et prévoient entre autres les modalités pour qu'un actionnaire puisse intervenir pendant l'assemblée et poser ses questions.

Le Document d'information présente, entre autres éléments, les renseignements relatifs à l'exercice du droit de vote des porteurs de polices avec participation à l'assemblée annuelle de iA Assurance, des informations sur le conseil d'administration et les pratiques de gouvernance, ainsi que sur la rémunération des administrateurs.

À noter cette année que des quinze candidats mis en candidature aux fins d'élection au conseil d'administration, on retrouve deux nouvelles candidates, soit madame Ouma Sananikone et madame Rebecca Schechter.

Madame Ouma Sananikone est une administratrice de sociétés qui possède une vaste expérience de la finance, en particulier de la gestion des investissements et des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), couvrant toutes les classes d'actifs. Elle est membre, entre autres, des conseils d'administration d'Innergex énergie renouvelable et d'Ivanhoé Cambridge et a siégé au conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec pendant dix ans.

Madame Rebecca Schechter est cadre chez Optum Behavioral Health, une entreprise leader dans le domaine des services de santé basés sur l'information et la technologie. Elle a fait ses preuves en matière de croissance rentable et de transformation d'entreprises dans les domaines des programmes collectifs, de la retraite, de la technologie financière et des soins de santé.

Toutes les personnes mises en candidature aux fins d'élection au conseil d'administration sont présentées dans la Circulaire.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir davantage de renseignements concernant les assemblées annuelles, veuillez communiquer avec Computershare au 1 800 564-6253 (Canada et États-Unis sans frais) ou au 1 514 982-7555 (autres pays).

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

