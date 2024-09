QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier lance aujourd'hui la huitième édition de son concours philanthropique pancanadien. Du 10 septembre au 14 octobre, les organismes de bienfaisance sont invités à soumettre leurs propositions sur ce qu'ils feraient avec un don de 100 000 $. Les organismes de charité qui auront soumis les propositions les plus inspirantes se partageront un total de 500 000 $ pour réaliser leur projet ou poursuivre leur mission.

Cette année, le concours met l'accent sur les questions de société, les dons étant destinés à soutenir des organismes de charité qui s'attaquent à des problèmes sociétaux tels que l'itinérance, l'insécurité alimentaire, le décrochage scolaire, les dépendances, la violence, la discrimination, la santé mentale ou l'isolement.

« Tous les ans, notre concours philanthropique est un événement des plus inspirants, car nous avons l'occasion de voir les efforts remarquables que les organisations déploient partout à travers le pays pour améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. Nous sommes très heureux que ce concours soit devenu une source de fierté renouvelée chaque année et que nous puissions continuer à soutenir des causes aussi essentielles pour notre société », a souligné Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

La philanthropie a toujours été profondément ancrée dans la culture de iA Groupe financier. Créé à l'origine à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de l'entreprise en 2017, le concours philanthropique est depuis devenu un rendez-vous annuel. Dévoilant chaque année un thème différent, le concours incarne également un élément central de l'engagement de l'entreprise qui tous les ans vise à verser 1 % de ses bénéfices nets.

Fidèle à la politique de dons du groupe, le concours vise les organismes de charité qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du social communautaire ou de l'environnement. Dans ce contexte, les organismes participants peuvent avoir une mission directement liée aux enjeux sociaux ou proposer un projet qui y est associé.

À l'issue du concours, 12 organismes de bienfaisance seront sélectionnés par un comité et annoncés au grand public le 4 novembre. Par la suite, celui-ci sera appelé à voter pour les organismes de son choix jusqu'au 27 novembre. Rappelons que les organismes sont regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Atlantique/Nord du Canada), afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays. Les quatre organismes ayant reçu le plus de votes dans leur région respective remporteront chacun un don de 100 000 $. Les huit autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Aussi, l'organisme coup de cœur des employés de iA Groupe financier recevra un don additionnel de 5 000 $. Les gagnants seront annoncés entre le 10 et le 13 décembre.

Les détails du concours et la liste complète des critères d'admissibilité sont disponibles au concours-dons.ia.ca/projet-communautaire .

Dates importantes :

Du 10 septembre au 14 octobre : inscription des organismes de bienfaisance et soumission de leurs propositions

Du 14 octobre au 1er novembre : le comité de sélection retient 12 projets pour un vote grand public

4 novembre : annonce des 12 finalistes et début du vote grand public

Du 4 au 27 novembre : période de vote grand public

10 au 13 décembre : annonce des organismes gagnants

Notre approche en matière de durabilité

Afin d'être une entreprise qui contribue à une croissance durable et au bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires, de ses investisseurs et des communautés, iA Groupe financier fait de la durabilité une priorité. Pour guider nos réalisations au quotidien, nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À propos de iA groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

