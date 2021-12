QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer qu'un total de 2 074 766 $ sera remis à Centraide/United Way, à la suite des campagnes menées cette année auprès de ses employés partout au Canada. Il s'agit d'une hausse de 16 % par rapport aux sommes recueillies en 2020.

Plus d'une cinquantaine d'employés ont uni leurs efforts afin d'assurer le succès des campagnes de financement auprès de leurs collègues, notamment à Québec, à Montréal, à Toronto, à Calgary et à Vancouver. Les sommes ainsi recueillies par les employés s'ajoutent aux contributions de l'entreprise et le tout a dépassé pour la première fois la barre des deux millions de dollars.

« Depuis des années, les employés de iA Groupe financier contribuent à Centraide/United Way et je tiens à les remercier publiquement pour cet engagement vraiment remarquable et pour leur grande générosité, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction. La forte mobilisation de nos employés pour cette cause et la hausse notable des dons recueillis cette année sont d'autant plus significatives dans le contexte actuel de pandémie et de travail à distance pour la grande majorité d'entre eux. »

La philanthropie constitue l'une des composantes essentielles du rôle de iA Groupe financier et de ses filiales au niveau social, et ce, dans une véritable perspective de développement durable et de soutien tangible aux collectivités. Cette année, le groupe a versé plus de 7,5 millions de dollars en dons à divers organismes sociaux et communautaires ou œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

