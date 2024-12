QUÉBEC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier est heureuse d'annoncer encore cette année un don de 200 000 $ à Banques alimentaires Canada.

Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui cherche à maximiser les efforts de plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires. Le don de iA aidera à soutenir les banques alimentaires locales pour aider les personnes et les familles qui en ont le plus besoin.

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Sa mission est d'assurer un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre.

En mars 2024, il y a eu plus de deux millions de visites dans les banques alimentaires à travers le Canada, ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport à mars 2023. De plus, ce mois-ci, il y aura 700 000 visites d'enfants aux banques alimentaires.

« La raison d'être de iA Groupe financier est que nos clients soient confiants et sécurisés en ce qui a trait à leur avenir. Nous croyons aussi que l'esprit de cette raison d'être va au-delà de nos clients et s'étend aux collectivités où nous sommes présents. Nous avons la responsabilité de soutenir ces collectivités et de faire une différence tangible. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à Banques alimentaires Canada pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus solidaire et plus humain », a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre partenaire de longue date, iA Groupe financier, pour sa généreuse contribution de 200 000 $ en cette période des Fêtes. Le taux d'utilisation des banques alimentaires n'ayant jamais été aussi élevé, ce don est d'une importance capitale et soutiendra les banques alimentaires de tout le pays qui travaillent sans relâche pour réaliser notre vision commune d'un Canada où personne ne souffre de la faim ». - Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada.

Ce don s'inscrit d'ailleurs dans un vaste programme de philanthropie, par lequel l'entreprise a remis en 2024 la somme de 10,4 millions de dollars à environ 600 organismes qui œuvrent en éducation, en sociocommunautaire, en environnement et en santé au Canada.

Par ailleurs, plus de 2,8 millions de dollars ont été amassés par iA dans le cadre de la campagne Centraide annuelle, grâce à la grande générosité de ses employés.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

Information : Pierre Picard, Chef des affaires publiques, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]