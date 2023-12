QUÉBEC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier est heureux d'apporter encore cette année un soutien tangible au travail remarquable accompli par les différentes banques alimentaires et annonce un don de 200 000 $ à Banques alimentaires Canada.

Banques alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national qui travaille à maximiser les efforts de plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires. Grâce à ce réseau, Banques alimentaires Canada travaille à la réalisation de sa vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim, en se concentrant sur le soulagement de la faim aujourd'hui et la prévention de la faim demain. Le don de iA aidera à soutenir les banques alimentaires locales pour aider les personnes et les familles qui en ont le plus besoin.

En mars 2023, il y a eu près de deux millions de visites dans les banques alimentaires à travers le Canada, ce qui représente une augmentation de 78,5 % par rapport à mars 2019, et une augmentation de 32 % par rapport à mars 2022, ce qui constitue la plus forte augmentation d'utilisation d'une année à l'autre jamais rapportée. De plus, un bénéficiaire de banque alimentaire sur trois est un enfant.

« En cette période des Fêtes, les banques alimentaires sont certainement utilisées à leur maximum, alors que les familles en ont plus que jamais besoin, souligne Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Comme entreprise, nous devons les soutenir du mieux que nous le pouvons, car leur mission est essentielle. »

« C'est actuellement une période difficile pour beaucoup de nos familles et amis à travers le pays. Nous le savons parce qu'en 2023, l'utilisation des banques alimentaires a atteint son niveau le plus élevé dans l'histoire du Canada, a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction des Banques alimentaires Canada. Alors que les besoins continuent de croître, nous sommes reconnaissants envers iA Groupe financier pour son don de 200 000 $ à Nourriture pour tous. Ce don généreux nous permet d'offrir 400 000 repas à des gens à travers le Canada qui vivent de l'insécurité alimentaire. Merci à iA Groupe financier pour sa contribution, qui nous permet de travailler à la réalisation de notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Ce don s'inscrit d'ailleurs dans un vaste programme de philanthropie, par lequel l'entreprise a remis en 2023 la somme de 9,4 millions de dollars à environ 600 organismes qui œuvrent en éducation, en sociocommunautaire, en environnement et en santé au Canada.

Par ailleurs, plus de 2,6 millions de dollars ont été amassés par iA dans le cadre de la campagne Centraide annuelle, grâce à la grande générosité de ses employés.

