QUÉBEC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») annonce qu'elle a racheté aujourd'hui la totalité de ses actions privilégiées à dividende non cumulatif de catégorie A, Série B (TSX : IAF.PR.B) (les « actions privilégiées de série B ») émises et en circulation. iA Assurance a versé aux porteurs des actions privilégiées de série B le prix de rachat de 25 $ et un montant de 0,090625 $, soit un montant égal au dividende en espèces pour le troisième trimestre, calculé au prorata jusqu'à la date de rachat, ce qui représente un prix de rachat total de 25,090625 $ par action privilégiée de série B.

