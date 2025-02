QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX : IAG) tient aujourd'hui un événement destiné aux investisseurs. Cet événement public sous le thème Ready for more, the iA way, comprendra une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société, avec une attention particulière sur les opérations commerciales aux États-Unis et les objectifs clés pour les unités canadiennes. Il se tiendra en personne et sera diffusé en direct pour les participants virtuels.

« Le modèle d'affaires de iA est unique. Nous avons réalisé une très forte croissance dans les dernières années grâce à notre façon différente de faire les choses et nous sommes prêts à accélérer encore plus notre trajectoire de croissance », a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. « Nous sommes heureux de dévoiler aujourd'hui nos nouvelles indications de marché à notre événement destiné aux investisseurs. L'événement met l'accent sur notre solide historique de croissance et souligne le vaste potentiel d'expansion au Canada et aux États-Unis, en mettant en valeur notre modèle d'affaires unique, notre gamme de produits diversifiée, nos outils numériques de pointe et notre solide réseau de distribution qui nous distinguent au sein de l'industrie ».

Les nouvelles indications de marché1 sont :

Croissance du bénéfice par action ordinaires (BPA) tiré des activités de base 2 : moyenne annuelle à moyen terme de 10 %+

: moyenne annuelle à moyen terme de 10 %+ Rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires ( ROE ) tiré des activités de base 2 : 17 %+ en 2027

) tiré des activités de base : 17 %+ en 2027 Génération organique de capital 3 : 650 millions+ de dollars en 2025

: 650 millions+ de dollars en 2025 Ratio de distribution du dividende tiré des activités de base2 : Entre 25 % et 35 %.

« iA Groupe financier présente aujourd'hui de nouvelles indications de marché ambitieuses. Une exécution disciplinée et une gestion prudente et efficace du capital ont été la clé de notre succès et continueront à nous guider sur la voie de la croissance », a déclaré Éric Jobin, vice-président exécutif, directeur financier et actuaire en chef de iA Groupe financier.

Les détails de cet événement destiné aux investisseurs sont indiqués ci-dessous :

Date : Lundi 24 février 2025 Heure : L'inscription débute à 8 h HE, l'événement commence à 8 h 30 HE et se termine à 12 h HE (un lunch sera servi après les présentations) Lieu : En personne au Omni King Edward Hotel, 37, rue King Est, Toronto et via diffusion en direct sur le Web. La réécoute sera disponible après l'événement.

Le matériel de présentation est disponible sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À Propos, dans la section Relations avec les investisseurs.

_______________________________________ 1 Au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, de telles indications de marché constituent des « perspectives financières » et des « énoncés prospectifs ». Ces indications financières ont pour but de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière annuelle et à moyen terme de iA Groupe financier et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les résultats réels peuvent varier de façon importante en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans les présentes. Certaines hypothèses importantes relatives aux indications de marché fournies dans le présent document et d'autres objectifs financiers et opérationnels connexes sont décrits dans le matériel de présentation de l'événement destiné aux investisseurs. Voir « Énoncés prospectifs » ci-dessous pour plus d'information. 2 Le BPA tiré des activités de base, le ROE tiré des activités de base et le ratio de distribution de dividende tiré des activités de base sont des ratios non conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous pour plus d'information. 3 La génération organique de capital est une mesure financière supplémentaire. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous pour plus d'information.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle ou autrement prospectifs, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les énoncés liés aux indications financières et de marché, aux stratégies et aux perspectives. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. De plus, les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Certain material assumptions relating to market guidance provided herein and other related financial and operating targets are described in the Investor Event 2025 presentation material. Ce matériel de présentation est disponible sur le site Web de iA Groupe financier, à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, dans la section Relations avec les investisseurs. La politique relative aux dividendes et à la distribution de la Société est sujette à changement; les dividendes et les distributions sont déclarés ou effectués à la discrétion du conseil d'administration.

Les facteurs et risques importants susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : les conditions économiques et commerciales générales; le niveau de concurrence et de consolidation et la capacité à adapter les produits et services aux changements du marché ou des clients; la technologie de l'information, la protection, la gouvernance et la gestion des données, y compris les atteintes à la vie privée, et les risques liés à la sécurité de l'information, y compris les cyber risques; le niveau d'inflation; la performance et la volatilité des marchés boursiers; les fluctuations des taux d'intérêt; les risques liés à la stratégie de couverture; l'exactitude des informations reçues des contreparties et la capacité des contreparties à remplir leurs obligations; les changements inattendus dans les hypothèses de tarification ou de provisionnement; le risque de liquidité de iA Groupe financier, y compris la disponibilité de fonds pour honorer les engagements financiers aux dates d'échéance prévues; la mauvaise gestion ou la dépendance à l'égard de relations avec des tiers dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement; la capacité d'attirer, de former et de retenir des employés clés; le risque de conception, de mise en œuvre ou d'utilisation inappropriée de modèles complexes; le risque de fraude; l'évolution des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales; les litiges contractuels et juridiques; les mesures prises par les autorités réglementaires susceptibles d'affecter les activités ou les opérations de iA Groupe financier ou de ses partenaires commerciaux; les modifications apportées aux lignes directrices en matière de capital et de liquidité; les risques liés à l'environnement politique et social régional ou mondial; l'incertitude géopolitique et commerciale; et les risques liés au climat, y compris les événements météorologiques extrêmes ou les changements climatiques à plus long terme et la transition vers une économie à faible émission de carbone; la capacité de iA Groupe financier à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance; la surven0ance de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, de conflits internationaux, de pandémies (telles que la pandémie de COVID‑19) et d'actes de terrorisme; et les révisions à la baisse de la solidité financière ou des notations de crédit de iA Groupe financier ou de ses filiales.

Les hypothèses et les facteurs importants sur lesquels a été fondée la préparation des perspectives financières comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'exactitude des estimations, des hypothèses et des jugements dans le cadre des méthodes comptables applicables et l'absence de changement important concernant les normes et méthodes comptables applicables de iA Groupe financier; l'absence de variation importante concernant les taux d'intérêt; l'absence de changement important concernant le taux d'imposition réel de iA Groupe financier; l'absence de changement important concernant le niveau d'exigences réglementaires en matière de capital de iA Groupe financier; la disponibilité d'options pour le déploiement du capital excédentaire; l'expérience en matière de crédit, la mortalité, la morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices conformes aux études actuarielles; le rendement des investissements conforme aux attentes de iA Groupe financier et conforme aux tendances historiques; les différents taux de croissance des activités selon l'unité d'exploitation; l'absence de changement inattendu concernant le contexte économique, concurrentiel, juridique ou réglementaire ou le contexte dans le secteur des assurances; ou les mesures prises par les autorités de réglementation qui pourraient avoir une incidence importante sur les activités ou l'exploitation de iA Groupe financier ou de ses partenaires d'affaires; l'absence de variation imprévue concernant le nombre d'actions en circulation; la non-matérialisation des risques ou des autres facteurs mentionnés ou dont il est question ailleurs dans le présent document ou qui figurent à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 de iA Groupe financier, susceptibles d'avoir une influence sur le rendement ou les résultats de iA Groupe financier. L'instabilité économique et financière provoquée par des tensions géopolitiques, telles que la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et d'autres conflits mondiaux (comme les tensions liées à la Chine), pourrait entraîner une volatilité des marchés mondiaux. De plus, les barrières commerciales, comme les tarifs douaniers potentiels et actuels imposés par les États-Unis, pourraient modifier la croissance mondiale et les schémas commerciaux et avoir un effet d'entraînement sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait potentiellement perturber davantage les marchés. Ces événements, entre autres, pourraient entraîner une baisse de la confiance des consommateurs et des investisseurs, une volatilité financière importante ou limiter les opportunités de croissance. L'instabilité politique au Canada et la possibilité d'élections anticipées ajoutent à l'incertitude.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2024 et à la note « Gestion des risques financiers associés aux instruments financiers et aux contrats d'assurance » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2024 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

iA Groupe financier publie ses résultats et ses états financiers conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (les « IFRS »). iA Groupe financier publie également certaines mesures ou certains ratios financiers qui ne sont pas conformes aux IFRS.

iA Groupe financier emploie des mesures non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières lorsqu'il évalue ses résultats et mesure sa performance, estimant que ces mesures fournissent des renseignements additionnels pour mieux comprendre ses résultats financiers et effectuer une meilleure analyse de son potentiel de croissance et de bénéfice, et qu'elles facilitent la comparaison des résultats trimestriels et annuels de ses activités courantes. Comme les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières utilisées n'ont pas de définitions ou de significations normalisées, il est possible qu'elles diffèrent des mesures financières similaires utilisées par d'autres sociétés et elles ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures de performance financière, de situation financière ou de flux de trésorerie déterminées conformément aux IFRS. iA Groupe financier incite fortement les investisseurs à consulter l'intégralité de ses états financiers et de ses autres rapports déposés auprès d'organismes publics, et à ne pas se fier à une mesure financière unique, quelle qu'elle soit.

Les ratios non conformes aux IFRS dans ce document comprennent le bénéfice par action ordinaire (BPA) tiré des activités de base; le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires (ROE) tiré des activités de base et le ratio de distribution du dividende (activités de base). Le bénéfice tiré des activités de base (pertes résultant des activités de base) est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée pour calculer ces ratios financiers non conformes aux IFRS.

Les mesures financières supplémentaires dans ce document comprennent la génération organique de capital.

Pour plus d'information sur les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, y compris un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable présentée par iA Groupe financier, voir la section « Renseignements financiers non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du Rapport de gestion pour la période se terminant le 31 décembre 2024, intégré par renvoi aux présentes, qui peut être consulté à l'adresse sedarplus.ca ou sur le site Internet de iA Groupe financier à ia.ca.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc.exerce ses activités.

