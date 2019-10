iA Groupe financier présente la Parade des jouets 2019

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) est fier de présenter, pour une treizième année consécutive, la populaire Parade des jouets à Québec. La société invite toute la population à participer aux festivités les 9 et 10 novembre prochains.

« Chaque année, la Parade des jouets iA Groupe financier met de la joie dans le cœur et des étoiles aux yeux des petits et des grands. Je vous invite à venir en grand nombre vivre la magie de cette nouvelle édition de la Parade, a affirmé Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Bien que cet événement féerique prenne de l'ampleur d'année en année, il a toujours conservé sa dimension humaine et demeuré près des gens. C'est cette touche humaine que nous nous appliquons aussi à maintenir auprès de notre clientèle et de nos partenaires, jour après jour, au fil de notre croissance. »

La dix-huitième édition de l'événement comptera sur une animation bonifiée, de la musique, des surprises et plus de 600 participants afin d'émerveiller petits et grands! Angus l'éléphant, la mascotte de iA Groupe financier, sera de la partie pour ouvrir la parade le samedi et sera également de la fête le dimanche, à la Place Jean‑Béliveau.

Cet événement festif et coloré permettra aussi à iA Groupe financier de soutenir la Société de Saint-Vincent de Paul et la Joujouthèque Basse-Ville. En effet, ces deux organismes recueilleront les jouets usagés des personnes présentes lors du défilé, et en feront don, après les avoir remis à neuf, à des organismes qui viennent en aide aux enfants malades ou issus de familles défavorisées.

En tant qu'entreprise ayant à cœur le mieux-être de la collectivité, iA Groupe financier se fait avec joie l'ambassadeur de plusieurs autres organismes et événements à caractère familial. En 2018, iA Groupe financier a donné plus de cinq millions de dollars à plusieurs centaines d'organismes partout au Canada.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent ses activités.

