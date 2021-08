QUÉBEC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer la nomination de Pierre Miron au nouveau poste de vice-président exécutif et chef de la transformation. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

« Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le monde dans lequel nous vivons présente de constants et profonds changements et ce, à tous les niveaux. L'industrie de l'assurance et des services financiers n'échappe évidemment pas à cette réalité, qui a bien sûr été accélérée par la pandémie, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction. Les défis qui se présentent et continueront de se présenter à nous sont aussi nombreux que variés. Ils constituent autant d'occasions à saisir. Et c'est bien ce que nous comptons faire. »

Dans ses nouvelles fonctions, Pierre Miron dirigera toutes les activités liées aux technologies de l'information, à l'expérience client et à l'expérience employé. Il encadrera un vaste programme à multiples volets visant notamment l'évolution continue de la stratégie numérique, la maximisation de l'efficacité opérationnelle, le développement continuel des talents et l'approfondissement d'une vision 360 du client.

« Depuis son entrée en fonction chez iA Groupe financier en septembre 2018 à titre de vice-président exécutif aux Technologies de l'information, Pierre Miron a travaillé au développement de ce secteur qui contribue maintenant de manière importante à l'efficacité opérationnelle du groupe au complet, a souligné Denis Ricard. En tant que chef de la transformation, Pierre contribuera activement à l'atteinte des résultats de iA Groupe financier en dirigeant l'évolution de l'entreprise dans les domaines stratégiques que représentent nos expériences client et employé et les technologies de l'information, en étroite collaboration avec les autres membres du comité exécutif. »

Pierre Miron possède un sens inné des affaires et fait preuve d'un leadership éclairé et rassembleur qui l'ont toujours amené, au cours de sa carrière, à mettre la gestion des équipes et des projets au service du développement des affaires. Il possède aussi une très grande expérience dans le domaine des technologies de l'information et de la finance.

La création du nouveau poste de chef de la transformation s'inscrit en droite ligne dans la poursuite des quatre grands axes stratégiques de iA Groupe financier que sont la croissance, l'expérience client, l'expérience employé et l'efficacité opérationnelle. Le développement durable constitue une autre composante importante de la stratégie de l'entreprise.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected] ; Relations publiques : Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://ia.ca/