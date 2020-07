QUÉBEC, le 30 juill. 2020 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce la nomination d'Éric Jobin au poste de vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives. Cette nomination entre en vigueur dès aujourd'hui. M. Jobin devient également membre du comité exécutif de la société, présidé par Denis Ricard, président et chef de la direction. M. Jobin dirigeait déjà le secteur des Solutions d'assurance et d'épargne collectives, de façon intérimaire, depuis mars 2020.

Éric Jobin a commencé sa carrière chez iA Groupe financier en 1999 aux Services actuariels corporatifs. Il a par la suite relevé plusieurs défis qui l'ont mené au poste de vice-président, Services actuariels corporatifs en 2015, puis à celui de vice-président, Actuariat et finance, Solutions d'assurance et d'épargne collectives en 2017. Il a aussi agi à titre de président du comité de retraite des employés de iA Groupe financier.

Éric est diplômé de l'Université Laval en sciences actuarielles et possède les titres F.S.A. et F.I.C.A. Il est aussi titulaire d'une certification en leadership et habiletés de direction de l'Université Concordia.

Éric et son équipe relèveront de Michael L. Stickney, vice-président exécutif et chef de la croissance.

À propos des Solutions d'assurance et d'épargne collectives

Les Solutions d'assurance et d'épargne collectives, qui comptent des bureaux partout au pays, distribuent une gamme variée de produits et de services adaptés aux besoins des entreprises et de leurs employés, notamment : assurance vie, invalidité, soins de santé et dentaires, assurance voyage, programmes axés sur le mieux-être, produits d'accumulation (régimes à cotisation déterminée et à prestations déterminées, gestion institutionnelle) et de décaissement.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

