QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer la nomination de Catherine Milum au poste de présidente et chef de la direction de Placements iA Clarington. Cette nomination prend effet immédiatement. Madame Milum succède à Adam Elliott, qui occupe maintenant la fonction de président de iA Gestion privée de patrimoine.

Dirigeante hautement reconnue qui a fait ses preuves, Catherine Milum apporte trois décennies d'expérience marquées de résultats exceptionnels. Elle a passé plus de 20 ans à occuper des postes de direction de plus en plus importants dans notre secteur, notamment en tant que responsable des ventes pour la gestion de patrimoine et, plus récemment, en tant que responsable de la distribution au détail au sein de la division de gestion de patrimoine d'une grande compagnie d'assurance. Son expérience approfondie et diversifiée comprend également des rôles de direction dans les domaines du marketing, du service à la clientèle et de la formation des conseillers.

« Catherine a remporté de nombreux prix durant sa remarquable carrière, pour ses volumes de ventes comme pour son exceptionnel leadership, et a été nommée parmi les femmes les plus puissantes du Canada par le réseau Women's Executive, a déclaré Stéphan Bourbonnais, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine. Le secteur de la gestion de placements évolue rapidement et la capacité démontrée par Catherine à innover et à mener vers la réussite de grandes équipes dynamiques constituera un précieux atout pour l'entreprise dans son positionnement visant à exploiter les formidables opportunités qui se présentent. »

